Solo la pedrea

Al fallarse los "Oscar", el cinéfilo, aunque no lo sea intenso, suele comprobar sus números con los de la lotería de la Academia. Pero para acertar hay que ir mucho al cine. Aunque no sea este mi caso, ¿cómo es posible que se me escapara "Anora", con esa historia y viniendo ya un claro aviso de Cannes? Lo de "El brutalista" es otro asunto, me disuadieron las tres horas y media de metraje. Como en toda lotería, lo primero es jugar. Así que solo pude casar mi gusto con Hollywood con el "Oscar" al mejor secundario a Kieran Culkin ("A real pain"), al que califiqué de actor gigantesco. No extrañará por eso que celebre con efusión esa pedrea. En realidad me pasé la película, la única de metraje clásico de la cartelera (90 minutos), gozando solo a medias de su humor sobreactuado, hasta que en el último minuto, pero el último, logra templar una mirada de dolor tan desolado que explica el filme.

Suscríbete para seguir leyendo