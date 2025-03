Krystyna Pechena es fundadora de la ONG Viche-Ayuda Humanitaria a Ucrania

Tras unos momentos tan duros, en los que Ucrania se ha enfrentado a Rusia, Corea del Norte, Irán, etcétera... resistiendo tres años a diario a todo el arsenal soviético y postsoviético que tenían los rusos, cuando estás aquí, descubres cómo lo han hecho. He conocido a muchas personas que no dudan ni un momento en dar su vida por los demás, no piensan en su agotamiento, en sus necesidades, no han descansado ni un solo día desde el 24 de febrero de 2022. Ves a jóvenes de 19 años desarrollar tecnología puntera en garajes y sin recursos que muchísimas empresas desearían poder desarrollar. Y lo hacen para ayudar al frente.

Para llegar a Kiev, viajé desde Polonia en autobús. En las paradas, si el conductor veía a un militar, le ofrecía acercarle si le quedaba nuestro trayecto de camino, y cuando entraba en el autobús unos pasajeros le abrazaban y otros le ofrecían ayuda. Hay un respeto, apoyo y agradecimiento enorme de toda la población a todos aquellos que están luchando para protegernos, dando su vida, en las trincheras durante días, pasando muchísimo frío, sin agua, sin apenas poder salir dado que cuando salen les atacan cientos de drones con explosivos.

Por la mañana, cuando quedas con alguien en Kiev, lo primero que se habla es de qué edificio han derribado los rusos la pasada noche, cuántos misiles nos han lanzado, a quién han matado... Llama la atención que apenas hay hombres trabajando en las empresas, la mayoría están en el frente. Cada persona busca la forma con la que puede ayudar: unos tejen redes de camuflaje después de trabajar, otros donan todo lo que les queda del sueldo para la ayuda a sus amigos que están allí, otros ayudan a recoger escombros después de los bombardeos, etcétera. Todos son conscientes que no queda otra que resistir, porque si avanzan será el final de Ucrania y de su población.

Todos son conscientes de la importancia de las armas, dado que de los ataques día y noche de cientos de misiles y aviones autotripulados diarios solo puedes protegerte con ellas. Si no las tienes, no hay forma de proteger colegios, guarderías, edificios residenciales, hospitales, subestaciones eléctricas, etcétera. Por eso, muchas de las donaciones que hacen las personas aquí es para comprar algún arma que permita mejorar la defensa. Todos saben ahora diferenciar cada tipo de armamento y para qué sirve, dado que es lo que te protege. Todos saben de la importancia de la protección aérea para derribar los misiles que te lanzan continuamente. Y todos entienden que la única forma de garantizar que Rusia deje en paz a Ucrania es tener una fuerte defensa: suficiente armamento, garantías de apoyo militar de otros países... Rusia nunca ha cumplido ningún acuerdo y, si ve algún resquicio de debilidad, solo aprovechará el tiempo para después atacar con más fuerza. Todos los días conoces a alguna persona que ha visto las atrocidades que ha cometido el ejército ruso.

