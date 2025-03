El tiempo de las mujeres: más allá de las horas y los días

Llega el 8 de marzo, y saltan los mensajes en las redes. Los que te dan la enhorabuena y felicitan, los reinvindicativos, los que dicen que el Día de la Mujer debería ser todos los días, los que dicen ¿y cuándo un Día del Hombre?, y los que te interrogan: "¿pero, a estas alturas, todavía necesitáis un Día de la Mujer?"

Respondes en automático, que no es un Día de la Mujer, sino un Día de homenaje a la Lucha de las Mujeres por la participación activa en la sociedad en igualdad de condiciones con los hombres; y surge la réplica rápida de alguien ¿Pero no estáis ya en todos los sectores de la sociedad? ¿Quién os lo impide?

Por no volver a una contestación tan rápida como cierta de que la lucha de las mujeres es universal en todo el mundo y que las desigualdades claman al cielo en unos más que en otros, me paro a mirar mi entorno cercano.

Y lo hago, además, desde la esfera empresarial donde me muevo y en una red de apoyo como es la Asociación de Mujeres de Empresa. En este mismo medio de comunicación se han sucedido otros artículos de compañeras sobre multilateralismo, política salarial, ingeniería, emprendimiento, diseño, telecomunicaciones, salud, bienestar digital, seguridad alimentaria, microempresas, diversidad cultural, mundo rural, cambio climático, emigración, mediación familiar… No cabe duda de que la respuesta es que sí, que estamos en todos los sectores de la sociedad.

Pero cuando hablamos de desarrollo personal y profesional, de mayor presencia en lo público y en lo privado todas mencionamos un qué, no un quién: el tiempo. No tengo tiempo, siempre corriendo, me encantaría pero no hay tiempo, necesito más horas en el día, siempre ocupada …

El concepto de tiempo no es igual para mujeres y hombres, y su distribución entre familia, trabajo y uno mismo varía considerablemente. Para nosotras, el tiempo es un recurso escaso y valioso, fragmentado por las múltiples responsabilidades que asumimos. A pesar de que hemos logrado avances significativos en todos los sectores, la realidad es que todavía los cuidados y las responsabilidades familiares sigue recayendo mayoritariamente sobre nosotras; y es crucial, para resolverlo, entender que el tiempo de las Mujeres está intrínsecamente ligado a los roles que desempeñamos en la sociedad actual.

Las estadísticas sobre utilización del tiempo siguen reflejando la desigualdad en la distribución entre mujeres y hombres: dedicamos muchas más horas de trabajo no remunerado y menos del trabajo remunerado que ellos; el promedio de tiempo libre nuestro como consecuencia, es mucho menor; tenemos más dificultades para conciliar vida laboral y familiar en un porcentaje muy superior al de ellos.

Las políticas de permisos y horarios flexibles, en cuanto a medidas de conciliación, son pasos importantes. Pero hay que reconocer y valorar el tiempo de las mujeres, replantear los roles de género y construir una sociedad en la que el tiempo sea un recurso equitativamente distribuido.

¿Justicia social? No solamente. Es, sobre todo, una estrategia económica inteligente para tiempos de incertidumbre. La diversidad de género ha demostrado ser un factor clave para el desarrollo de la innovación y el crecimiento económico de las empresas. Cuando las mujeres tienen más tiempo para invertir en su desarrollo personal y profesional, se incrementa el capital humano de una sociedad. Esto fortalece la economía al contar con una fuerza laboral más capacitada y diversa.

Así que respondo "sí", a quienes me preguntan, porque mientras sigamos encontrando desequilibrios, todavía se necesitará un Día Internacional de la Mujer. n

