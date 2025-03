Europa despierta

La cumbre celebrada en Londres el 2 de marzo de 2025, convocada por el primer ministro británico Keir Starmer, ha sido un hito en la reconfiguración del poder global. Con una guerra en Ucrania que no da tregua y una Europa ante una encrucijada histórica, los líderes de 18 países occidentales se reunieron para definir el futuro del continente y las estrategias para poner fin a la agresión rusa. La gran sorpresa no fue solo el tono firme de Europa, sino la decisión tácita de asumir su liderazgo, ante la notable ausencia de un Estados Unidos sumido en una crisis de liderazgo.

Starmer no dejó dudas en su declaración de apertura: "Europa está en una encrucijada histórica". Este encuentro reflejó una evolución en la estrategia europea: ya no se trata solo de enviar recursos, sino de posicionarse estratégicamente para liderar un futuro postconflicto, incluso en detrimento de los intereses de los Estados Unidos. A pesar del Brexit, el Reino Unido ha dejado claro que su futuro está irrevocablemente vinculado a Europa. La geografía y la historia común entre ambos son fuerzas que no se pueden ignorar.

Putin: El Verdadero Desafío para Europa.

El desafío geopolítico al que se enfrenta Europa no es solo la guerra en Ucrania, sino el intento de Rusia de reconfigurar el orden internacional. Putin no solo invadió Ucrania para ganar territorio, sino para desafiar a Occidente y desmantelar el modelo democrático. En Londres, los líderes europeos fueron firmes: no cederán ante la amenaza rusa.

Como señaló Dmitry Peskov, portavoz de Putin, cualquier esfuerzo europeo por apoyar a Ucrania solo prolongará el conflicto. Moscú sostiene que la paz solo será posible si Ucrania acepta las condiciones impuestas por Rusia, que incluyen la anexión de gran parte del territorio invadido.

America First: Un Aliado en Declive.

Aunque Starmer aseguró que Estados Unidos sigue siendo un "aliado fuerte y fiable", la creciente desconfianza sobre la capacidad de Washington para liderar ha colocado a Europa ante un dilema. La política exterior estadounidense, cada vez más errática, ha generado serias dudas, especialmente tras la reciente decisión de Trump de suspender la ayuda militar a Ucrania. Esta pausa en el apoyo no solo pone en riesgo la capacidad defensiva de Ucrania, sino que también debilita la postura global de Occidente. Con la ayuda de EE UU detenida, Ucrania se enfrenta a una grave escasez de recursos clave, como misiles de defensa aérea y proyectiles para sistemas de artillería avanzados, fundamentales para frenar la maquinaria bélica rusa. Esta medida refuerza la incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos con la estabilidad global, lo que obliga a Europa a tomar un rol aún más destacado en la defensa de su seguridad y de sus valores.

La reacción es clara: Europa no puede seguir dependiendo de una potencia que ya no se compromete a respaldar su seguridad ni la de Ucrania. Este giro de EE UU altera el equilibrio de poder en la guerra y pone en peligro la estabilidad del orden mundial. La necesidad urgente de Europa de forjar su propio camino es cada vez más evidente.

El Precio de la Guerra.

Según los datos más recientes del Kiel Institute for the World Economy, la mayor parte de la ayuda a Ucrania proviene de Europa. Desde el inicio de la invasión rusa, los países aliados han destinado un total de 267.000 millones de euros en ayuda. Europa, con una cifra de 138.000 millones de euros, ha superado a Estados Unidos, que ha aportado alrededor de 114.000 millones de euros.

El Reino Unido anunció 1.600 millones de libras adicionales para la compra de misiles de defensa aérea. Sin embargo, el verdadero impacto de esta cumbre radica en la creación de una "coalición de voluntarios" para la defensa de Ucrania, con Europa liderando la carga. Starmer, sin titubear, aseguró que el Reino Unido está dispuesto a aportar "botas sobre el terreno" y "aviones en el aire", pero dejó claro que la responsabilidad principal recae en Europa, que por fin ha comprendido que debe asumir el liderazgo en su propia defensa.

El anuncio de Starmer de aumentar significativamente el gasto militar anual del Reino Unido fue uno de los puntos destacados de la cumbre, y se espera que otros países europeos sigan su ejemplo. Este aumento no solo responde a la necesidad de enfrentar la amenaza rusa, sino que marca un paso decisivo hacia la independencia estratégica de Europa. La capacidad del continente para garantizar su seguridad sin depender exclusivamente de la OTAN y los Estados Unidos se perfila como un factor clave para el futuro geopolítico de Europa.

Europa, en la Encrucijada.

La cumbre de Londres ha sido mucho más que un ejercicio diplomático: ha sido una llamada de atención definitiva. Europa ya no puede permitirse el lujo de esperar una salvación desde el otro lado del Atlántico. La amenaza rusa sigue siendo una espada de Damocles sobre la región, mientras que la política estadounidense se arrastra entre los escombros de su propia división interna. Los próximos pasos de Europa no solo definirán su futuro, sino su lugar en un mundo donde la inestabilidad será la nueva norma. Si los países europeos no logran unir sus fuerzas y su voluntad, no solo perderán la guerra geopolítica, sino que se verán relegados a ser peones en un tablero global dominado por potencias ajenas y líderes autócratas. Europa debe despertar. El futuro de la región y sus valores universales se juega ahora, y dependerá únicamente de su capacidad para actuar con firmeza y visión.

Gran Bretaña ha dejado claro en esta cumbre que su futuro está irrevocablemente ligado a Europa. La geografía y la historia común son fuerzas que no se pueden negar. La alianza natural entre el Reino Unido y Europa es ahora más evidente que nunca. Si Gran Bretaña busca su lugar en un mundo cada vez más inseguro, será en Europa donde debe buscarlo, y no fuera de ella. Europa se lo agradecerá.

