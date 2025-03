A día de hoy la pelota sale directamente fuera

Algunas frases tardaban años en ponerse de moda, hoy, en cosa de poco momento, con el embrujo de la televisión, corren de boca en boca y, por lo general, empeoran el vocabulario. En este caso, me refiero a la expresión "A día de hoy", con el tufillo de aquel manifiesto franquista que comenzaba: "En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo...", del que Jesús Torbado sacó el título de su novela.

"Desconocemos la razón a día de hoy", escuché a un reportero televisivo, refiriéndose a un crimen. Bastaría decir: "Desconocemos la razón", puesto que el verbo está en presente de indicativo.

Este cliché acaso venga del francés "aujourd’hui", palabra demasiado larga, propia para locutores de fútbol, esos que dicen que la pelota salé "directamente fuera", como si la pelota pudiera salir indirectamente. Las palabras largas alivian el horror al silencio de los radiofonistas: "A día de hoy" sustituye al hoy por hoy, hasta hoy, hoy día, ahora, en la actualidad o, sencillamente, hoy.

"Hoy es hoy y ayer se fue", dice Neruda en un poema que recuerda los versos de Quevedo: "Ayer se fue; mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto". "Hoy", del latín "hodie", compuesto de "hoc" y "die": "en este día".

"Hoy" es la quintaesencia; aquí nos trajo la economía del lenguaje, la eficacia, la ley del mínimo esfuerzo, que no empobrece porque el silencio también es importantísimo, como lo es en la música. Menos es más.

"A día de hoy" no es una expresión creativa, es galicismo, sesquipedalismo, tontería, verborragia de futboleros para quienes la pelota no sale fuera, sino "directamente fuera". ¿Cuál es la diferencia entre que la pelota salga fuera o salga directamente fuera? La misma que entre "hoy" y "a día de hoy": el miedo a que el silencio importe más que el discurso y pierdan el empleo los charlatanes. ¿Cuál es la diferencia entre decir "Buenas tardes" o "Buenas tardes, señoras y señores"? La misma que entre "hoy" y "a día de hoy": el horror vacui, que el charlatán no salva con elegancia sino con redundancia.

"Hoy todo me conduce a su contrario", escribió nuestro Ángel González. "Hoy es siempre todavía", es proverbio de Machado. La palabra castellana "hoy" es una joya semántica que nos permite ahorrar tiempo para callar y evita la contaminación acústica.

