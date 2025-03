El discreto encanto del pasado

Carlos González Espina es editor literario

Las dos últimas ganadoras del Premio Goya a mejor película ("El 47" y "La infiltrada") han vuelto a poner de manifiesto la necesidad de bucear en el pasado para traer algo de luz al indescifrable presente. El presente, ese terreno inestable y resbaladizo como un bebedero de patos en el que nos arremolinamos desorientados para borrar con nuestras pisadas las huellas de los otros. Buscarle sentido al presente carece de sentido. Para entender algo de lo que nos pasa lo que de verdad funciona es echar la vista atrás. Es el pasado el que nos lo explica todo, con la elocuencia de lo hecho y de lo dicho, de lo experimentado, de lo vivido, de lo contado, de lo escrito, de lo pintado, de lo fotografiado o de lo filmado. Con la fuerza de sus verdades y de sus mentiras.

Ese impulso de mirar por el retrovisor no es nuevo, desde luego; lo comparten individuos, grupos humanos y sociedades, y ha sido siempre un motor de la investigación, de la creación literaria, artística y, por supuesto, también de la cinematográfica. Por recordar otra codiciada estatuilla, quizás la materia de la que realmente estuviera forjado aquel halcón maltés que tan escépticamente tomó entre sus manos Bogart no fuera otra cosa que pasado, ese del que están hechos nuestros sueños. Lo dijo Pessoa: "el pasado no es más que un sueño".

La memoria es, según el diccionario, la "facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado". Hay en esa definición algo imposible de toda imposibilidad: retener el pasado (fugit irreparabile tempus), pero lo que sí podemos es conservar indicios o rastros de ese pasado. Unos son de tipo inmaterial y los guardamos en esa facultad individual que llamamos memoria, que no es otra cosa que un depósito o contenedor mental de recuerdos pero que tiene muchas restricciones. La primera limitación está determinada por la capacidad de registro. No podemos recordarlo todo en todo momento (tampoco nos convendría ser como Funes el memorioso, ni en el plano personal ni en el social). Y para eso tenemos otra facultad no menos importante: el olvido, esa capacidad de seleccionar los recuerdos por medio del sueño. Disfrutamos por lo tanto de una memoria selectiva más o menos automática. En términos tangibles, domésticos o museográficos, esto tiene su correspondencia en la necesidad de seleccionar los indicios que vamos a escoger para conservarlos como testimonios elocuentes del pasado.

Pero la memoria está también condicionada por las experiencias personales (lo que vivimos, lo que vimos, lo que escuchamos…). Es además de una fiabilidad relativa; a menudo tenemos recuerdos confusos o equivocados, por la distancia física o temporal, por el interés mayor o menor en los asuntos, por las interferencies entre lo vivido, lo que nos contaron, lo que leímos, lo que oímos decir a otras personas, lo soñado… Hasta el punto de que en cuestión de memoria puede uno estar totalmente seguro de algo y, sin embargo, estar totalmente equivocado. Tan es así que muchos testimonios acerca de algún hecho son contradictorios en cuanto a fechas, lugares, personas, conversaciones…). Por eso en las investigaciones policiales o históricas los testimonios son menos determinantes que los datos, los hechos, las evidencias y las pruebas. Un testimonio puede refutarse con una prueba.

A resultas, toda memoria personal tiene una capacidad de inventiva, tanto consciente como inconsciente. Y lo mismo que ocurre con la personal sucede con la colectiva, que afecta a grupos de persones, a sociedades o a países enteros. Esa con la que se construyen las identidades grupales, gremiales, nacionales… De les memorias colectivas puede afirmarse lo mismo que de las individuales en cuanto a que no se encontrará en ellas una objetividad real, y que son relativamente fiables porque también pueden proceder de fabulaciones y constructos interesados. Y por eso el pasado siempre estará sujeto a relecturas y reinterpretaciones, a la luz del descubrimiento de indicios o evidencias antes desconocidos, o a la luz de nuevos valores o nuevos intereses.

Fácilmente se puede medir la importancia que una sociedad concede a la conservación de su propia memoria por el modo en que cuida de sus archivos y de sus museos, que son los notarios y garantes de su preservación y difusión. En Asturias, por lo que se refiere a la conservación del patrimonio audiovisual, la situación es manifiestamente mejorable. Contrasta esta incuria institucional con el creciente interés que se viene observando entre los nuevos creadores del sector por la utilización en sus obras más recientes de recursos (documentales, gráficos, fotográficos y videográficos) de archivo. De los fondos del Muséu del Pueblu d’Asturies se nutrieron, por ejemplo, películas como "Vaca mugiendo entre ruinas" o "Retaguardia", de Ramón Lluis Bande; "Hilos", de Tito Montero; "La calle del agua", de Celia Viada; "La vida a través de Vega", de José Fernández Rivero; o iniciativas tan innovadoras como "Proyecto Suárez", la webserie de Leonor Suárez; el podcast "Un silencio enterrado", de Patricia Martínez, o el proyecto de nuevos lenguajes "Visiones Generativas", de Juan Cañada, que se podrá ver próximamente en Laboral.

Esto vuelve a demostrar que la memoria no es algo estático o unívoco y que no crece de forma automática o por sedimentación, sino que es una sustancia siempre en revisión, que se realimenta, se reconstruye y, en consecuencia, se reinterpreta.

Nunca se sabe qué nos tendrá reservado el pasado en el futuro.

Suscríbete para seguir leyendo