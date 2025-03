Tan voluntarioso como dudoso

La situación del comercio en Xixón no es distinta a la del resto de España: escaso negocio en muchos de los establecimientos, propietarios de edad avanzada, despacho de mercancías con mucha competencia, en bastantes casos. Además, el comercio local compite con las grandes superficies y con las compras por interné. Xixón dispone de 3.350 comercios minoristas, muchos de los cuales son tiendines cuyos dueños están esperando el momento de poder jubilarse. Urbanísticamente ello se traduce en calles con una riestra de locales comerciales cerrados, que raramente se vuelven a abrir.

Para tratar de contener o remediar este proceso el Ayuntamiento xixonés pondrá en marcha un Plan Local de Orientación Comercial, con determinadas medidas de estímulo. Al margen de que es muy difícil modificar las condiciones en que estos comercios tratan de triunfar o sobrevivir (la competencia de interné y las grandes superficies, el que algunos proporcionan servicios de escasa demanda hoy), las medidas que el plan propone no parecen las más adecuadas para ayudar al pequeño comercio ni al urbanismo.

La principal de esas medidas es una que se reitera siempre y que tiene que ver con la persecución al coche: peatonalizaciones, plataformas únicas, carriles bici, etc. Digámoslo con claridad: las dificultades a los vehículos no hacen otra cosa que llenar los centros comerciales, los cuales disponen de aparcamiento y proporcionan comodidad y variedad de productos. Por otro lado, no hay más que ver calles muy comerciales con tráfico, como Uría, Los Moros o Juan Alvargonzález.

La segunda cuestión en la que el plan yerra es en su enemiga a que los bajos comerciales sin uso se conviertan en viviendas. A mi entender, esa es la única solución si no queremos ver las calles convertidas en parajes desolados. Por lo demás, el plan da consejos (horarios, servicios), que ya buscan de por sí los comerciantes con voluntad o esperanza de subsistir.

