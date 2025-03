No dejemos de hablar de igualdad todos los días

Imagen de la última manifestación del 8M, en Barcelona / Bárbara Favant

Donde menos se habla de igualdad, más se radicaliza la conversación en torno a las mujeres y más crispación existe contra el feminismo, según datos de un reciente estudio que analizó miles de mensajes en redes sociales en una docena de países. El mundo virtual constituye una fácil puerta de acceso a estereotipos que todos ya creíamos superados, a través de foros que fomentan la hostilidad hacia ellas y enfatizan con prejuicios y falsedades el papel de los hombres hasta incluso victimizarlos.

Permanecer impasibles ante interpretaciones que desvirtúan la realidad facilita a los negacionistas ganar terreno con sus falacias, recompensado su ruido y polarización por los algoritmos. Hoy, 8 de marzo, día en el que miles de personas salen a las calles para reivindicar la plena equiparación, estamos en una jornada propicia para no guardar silencio, para impedir que arraigue con actitudes intimidatorias un machismo 2.0 de nuevo cuño. Pero no dejemos tampoco de hablar de ello el resto de los días del año, porque queda, y no se trata de un cliché manido, bastante camino por recorrer.

Mucho se ha avanzado, indudablemente. Ya no estamos en el tiempo de los niños con los niños, las niñas con las niñas y las madres, en casa. Las mujeres cuentan con voz pública y figuran en todos los estamentos. No se repite todavía idéntica proporción en la ocupación de puestos directivos y cargos de responsabilidad, ni en la vocación por la ciencia y las carreras técnicas o el acceso a los empleos con los sueldos más elevados. La brecha salarial se acortó un 0,8% en 2024, un ritmo demasiado lento para enjugar diferencias.

Avanzar en estas conquistas –nunca una revancha–, exige leyes y también modificar costumbres sociales inconscientemente arraigadas. Las mujeres de hoy se han liberado, son independientes, deciden por sí mismas... también llevan sobre sus hombros el peso de cuidados y cargas familiares, con el consiguiente sobreesfuerzo y merma en tiempo para el desarrollo personal y el cultivo de su talento. Llegar a la cima les supone sacrificio añadido. A romper el techo en los cargos con mayor poder no se llega simplemente con el "pinkwashing", el anglicismo que define a los "lavados de imagen rosa".

Muchos jóvenes de hoy creen en un mayor porcentaje que sus abuelos que el feminismo ha llegado demasiado lejos. A menos edad, más distancia en ese posicionamiento. Los de 18 a 26 años se consideran en menor proporción feministas que sus padres por encima de los 59 años. Una preocupante colonización regresiva, quizá reacción al frustrante panorama de quienes crecieron en la cultura de las expectativas ilimitadas y ahora no pueden ni siquiera emanciparse. Esa tentación autoritaria solo puede combatirse desde la escuela.

El lema elegido para la cita de hoy en Asturias, "Coeducar para construir la igualdad", viene al caso como anillo al dedo. La educación representa la clave de bóveda para cualquier sociedad que aspira a la justicia y defiende valores. Las personas cambian el mundo y solo la enseñanza cambia a esas personas llamadas a construir un mañana mejor. A prevenir la violencia de género y los delitos sexuales se aprende en el aula: contra el pensamiento mágico y simplista, ciudadanos críticos y comprometidos en la correlación real. "Resolved lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa mitad del género humano en política, para que sea cosa de dos", dijo Clara Campoamor a los diputados peleando por el sufragio. Hoy, aquí, sigue siendo cosa de dos.