Hacia una igualdad real y efectiva

A lo largo de la fecunda historia de la humanidad, la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres ha sido un sueño frustrado que no comenzó a dar sus frutos hasta bien entrado el cercano siglo XIX. Mientras la mujer se vio relegada a un segundo plano, sin apenas derechos y relegada únicamente a su función maternal a expensas del género masculino.

A pesar de los avances logrados desde entonces, y en especial en los últimos años en pos de la igualdad entre mujeres y hombres, lo cierto es que esa brecha, aunque menor, aún existe, quedando mucho camino por recorrer para que esa igualdad sea efectiva y real para todos los seres humanos independientemente de su condición.

Laboralmente, y en pleno siglo XXI, la discriminación de la mujer sigue tristemente muy presente. Los datos anuales del INE/EPA de 2024 son abrumadores, la brecha de género en la tasa de actividad es del 9,99%, la de empleo es de 10,34 puntos porcentuales de diferencia, en el desempleo las más afectadas son las mujeres, 7 de cada 10 empleos a tiempo parcial lo desempeñan las mujeres y en materia de retribuciones, la brecha de género última que se conoce, con datos de la Encuesta de Estructura Salarial de 2022, es de 17,09% según la metodología del INE, dejando claro que aún existe una gran brecha laboral traducida en menores ingresos para las mujeres ante los hombres. A esto hay que añadir que la mayoría de los cuidados a familiares y las labores domésticas, en la mayoría de los casos son asumidas por las mujeres, lo que afecta negativamente a su desarrollo profesional, personal y económico, por ello es fundamental conseguir la eliminación de todas estas brechas.

Miles de mujeres sufren a diario las distintas formas de violencia de género, ésta no es solo la violencia física, con agresiones y en muchos casos el asesinato de la mujer, la psicológica que va minando su autoestima hasta conseguir anular a la mujer, la sexual que va desde el acoso hasta la violación, la económica privando a la mujer de recursos económicos para que la mujer dependa del hombre para subsistir, la social en la que la apartan del resto de la gente, la vicaria en la que se amenaza, agrede e incluso matan a los hijos e hijas.

Los asesinatos de mujeres por su pareja o ex pareja arrojan unas cifras insoportables, esta sociedad no puede permitir esta situación, hay que implantar políticas públicas dirigidas a la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres.

En UGT tenemos como objetivo la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y trabajamos para la eliminación de la discriminación por razón de sexo entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, especialmente en el laboral.

La coeducación es esencial para construir una sociedad más justa, en la que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, con una educación libre de estereotipos, que garantice la igualdad de género en las aulas y prepare a las nuevas generaciones para vivir en una sociedad más equitativa y más justa.

Es necesario seguir incrementando el SMI hasta situarlo en el 60% de la media salarial, que las políticas públicas sigan teniendo perspectiva de género, exigimos el cumplimiento de los planes de igualdad en las empresas, la valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género, tolerancia cero con la violencia machista en los centros de trabajo, es imprescindible dignificar el sector de los cuidados, hay que avanzar hacia la corresponsabilidad real y efectiva, impulsando la concienciación en las empresas.

Ante la ola de negacionismo que estamos viviendo, no podemos quedarnos callados, no podemos permitir que nos devuelvan a otras épocas oscuras ya pasadas y superadas con no poco esfuerzo, es una tarea y una responsabilidad de todas y todos. Juntos, toda la sociedad tenemos que alzar la voz y dejar claro que no vamos a permitir que se pisoteen los derechos humanos de la mitad de la población por el mero hecho de ser mujer.

UGT lleva 137 años luchando por una sociedad más justa, solidaria, democrática y libre en la que vivir. Por ello, y como un eslabón más de esta cadena que surge con fuerza en el ocaso del siglo XIX, las mujeres y los hombres de nuestra organización lucharemos cada día, hasta lograr la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres para disfrutar de un mundo más justo para todas las personas.

Suscríbete para seguir leyendo