Igualdad real, políticas efectivas

Un nuevo 8 de marzo tenemos la obligación de recordar que la igualdad entre hombres y mujeres no puede ser un simple eslogan, sino una obligación para construir una sociedad mejor y más justa. Y aunque hemos avanzado, la desigualdad sigue ahí, condicionando la vida de muchas mujeres. La brecha laboral, la precariedad, la falta de corresponsabilidad en los cuidados o la violencia de género no son invenciones, sino realidades que afectan diariamente a miles de mujeres en Asturias y en el resto del mundo.

Este año 2025, 30º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Naciones Unidas ha elegido como lema "Para las mujeres y niñas en toda su diversidad: Derechos, igualdad y empoderamiento", lo que implica un llamamiento a la igualdad de derechos, poder y oportunidades. Pero aunque los lemas son sin ninguna duda importantes lo esencial es que no se conviertan en papel mojado. La igualdad real no se consigue con discursos grandilocuentes cada 8 de marzo, sino con políticas efectivas y, sobre todo, con el compromiso firme de no dar ni un paso atrás.

Si algo debemos tener claro es que los avances son muy difíciles de conseguir, por lo que no podemos permitir bajo ningún concepto dar ni un solo paso atrás en la lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres. Frente a los que hoy intentan socavar y revertir consensos fundamentales, con discursos reaccionarios que ponen en duda la existencia de la violencia de género o relativizando la importancia de la igualdad, no caben tibiezas ni equidistancias: hay que reafirmarse en la defensa de los derechos conquistados.

La igualdad también es una cuestión de oportunidades. ¿Por qué las mujeres siguen siendo minoría en sectores estratégicos como la ciencia o la tecnología? ¿Por qué la conciliación sigue siendo un problema fundamentalmente femenino? Es urgente una política de igualdad que vaya más allá de los gestos y que se centre en medidas concretas: desde garantizar la paridad en los espacios de poder hasta reforzar la educación en igualdad desde edades tempranas. El 8M no puede ser una fiesta ni una efeméride vacía. Es una llamada a la acción. Y desde Foro Asturias tenemos claro que estaremos en esa lucha, sin trampas ni retrocesos.

