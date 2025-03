El señor de la política

Juan Luis de la Vallina Velarde no necesitaba la política para nada. Ni en términos materiales, ni personales. Tenía su ejecutoria académica bien consolidada y meterse en esos berenjenales solo le podía reportar preocupaciones y disgustos. Pero acabó metido de hoz y coz en ella. Antes, había viajado por Europa para prepararse y estudiado a fondo nuestro régimen local, trabajando también como fontanero jurídico en Madrid para el gobierno central. De ahí a presidir la Diputación, dedicar casi un cuarto de siglo al Congreso y terminar ejerciendo como senador. Lo de tener al Estado en la cabeza que se decía de Fraga lo compartía De la Vallina. Su sólida formación en Derecho Público le permitía abordar los asuntos de la Administración con especial soltura e inteligencia, como demostró al dejar su impronta en no pocas reformas legislativas.

Aunque nunca le pregunté por la razón de su salto a la política, supongo que sería para él una natural evolución de la teoría a la práctica. Es más lógico que eso suceda con quien cultiva el Derecho Administrativo que el Derecho Romano, por ejemplo. El caso es que Juan Luis continuó viviendo de cerca las vicisitudes de su disciplina, pese a estar apartado del quehacer universitario, manteniéndose muy en contacto con discípulos y colaboradores.

Siempre que le pedías algo, respondía. Y si por lo que fuera no podía echarte una mano, te lo decía sin rodeos, a veces con educada impertinencia, como alguien me comentó. Le estaré eternamente agradecido de sus consejos, su ayuda y magisterio. Y de sus confidencias, como aquella que me compartió sobre su discreto e infructuoso intento de mediación en la guerra fratricida de su partido cuando este gobernó en Asturias, que algún día habrá que contar.

El señorío de Juan Luis de la Vallina transmitía a la política una categoría que cuesta detectar ahora. No hablo de ningún clasismo o elitismo, sino de gran elegancia en las formas y un profundo conocimiento de lo que se habla. En eso no hay ideologías que valgan: o se tienen esos rasgos o no. Y Juan Luis los tenía. Cuando venía por casa le notabas ese nivel de inmediato. Era un conversador con criterio –con sindéresis, como decía Gustavo Bueno–, que no tenía el menor empacho en contradecirte con ardor si se terciaba. Y de moderado sentido del humor, que se percibía en su mirada y su comedida sonrisa.

Sus últimos años, consagrados a la abogacía, permitieron descubrir en él a un profesional como la copa de un pino. Las cazaba al vuelo. Como había sido de joven secretario de Ayuntamiento, dominaba como pocos los pleitos municipales, en especial los urbanísticos. Era un fuera de serie a la hora de captar lo esencial de cada asunto, como pude comprobar cuando me tocó enfrentarme a él como letrado en algún proceso judicial.

Juan Luis de la Vallina Velarde encarnaba, en definitiva, lo mejor de la política. No llegó a servirse, sino a servir. Como contaba con lugar de retorno, no buscaba en ella ninguna salida laboral o fórmula para medrar económica o socialmente. La afrontó con una entrega generosa y ejemplar al Principado y a España, que no tengo claro que le hayamos sabido agradecer lo suficiente, pese a la medalla de Asturias que recibió como miembro de la comisión de los ocho, que redactaron nuestro Estatuto.

Ojalá tengamos la suerte y el acierto de volver a atraer a la política a personalidades tan impecables e íntegras. Precisamos, cada vez más, de gentes de su talla, para compensar esa otra colección de oportunistas a los que con tanta frecuencia apetece decir que "si no aportas, aparta".

