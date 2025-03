Comunicación y control en el interior de los organismos

Nuestra individualidad es una quimera. Somos multitud, no solo porque en nosotros habitan otros muchos otros seres, virus y bacterias, además porque cada célula que nos compone es un individuo que tiene todas las características para considerarla un ser vivo en el clásico modelo: nace, crece, se reproduce y muere.

El agregado ordenado de células se constituye en un ser con un plan de vida a pesar de estar compuesto de millones de elementos cada uno con su propio objetivo. Esa unión se logra gracias a los mecanismos de comunicación y control.

Tradicionalmente, se atribuyen estas funciones al sistema endocrino y nervioso. El primero, más lento pues depende del sistema circulatorio, tiene menos especificidad y precisión; y es más antiguo. El nervioso, rápido como la luz, alcanza gran exactitud en sus acciones. Parecería que ellos dos bastarían. Es una configuración que nos facilita un entendimiento racional de los organismos complejos, pero hay mucho más en esa interlocución entre células que vuelve a demostrar cuánto dependemos para explicar los seres vivos de lo que me atrevo a denominar el paradigma científico.

En la época de los autómatas, cuando Descartes consideraba a los animales como tales, todo era mecánica: los músculos como poleas que movían las palancas, el corazón como una bomba, iguales que las que se fabricaban para mover el agua. "De humani corporis fabrica" era el título del famoso libro del anatomista Vesalio. Cuando se descubrió que también en el interior de nuestras células se producía una combustión, como en las máquinas de vapor, se aplicó esa física a la compresión de la fisiología. Tenía que llegar la informática y los sistemas de control para que miráramos el cuerpo como una computadora que maneja información: cuando sube el azúcar se descarga insulina…

La idea, venida quizá de la organización social, es que el orden es vertical, que habita en un núcleo de control. Sin embargo, sabemos que las células se comunican con sus vecinas. Cada una se reproduce tanto como puede, ocupando los espacios, ganando protagonismo biológico al tener más descendencia. Pero si toda su superficie ya está cubierta por otras células, deja de reproducirse. Solo lo hará si hay una mutación que le hace ignorar ese contacto: es el tumor. Así que, además de lucha, hay un respeto, una colaboración en la formación del tejido y órgano.

El órgano o tejido también lo podemos ver como un individuo en la organización, ahora ya federal, del organismo. Y cada tejido específico tiene sus propias formas de comunicarse con el resto. Me interesa la de los músculos, uno de los tejidos más activos.

Se sabe desde hace muchos años que los músculos ejercitados segregan una vesícula que descargan en la sangre. Bastan unos minutos de bicicleta para que aparezcan cientos en minúsculos globos. Se pensaba que era detritus, sustancias de desecho que producía el músculo exigido, pero cuando las examinaron vieron que estaban cargadas de proteínas, lípidos y material genético.

Los músculos están mandando señales a otras células, que pueden estar muy alejadas. Esas vesículas facilitan los procesos tales como la regeneración y reparación de tejidos, pueden regular la demanda energética y colaborar en la salud cardiovascular, metabólica y mental (esto último puede explicar por qué el ejercicio mejora la salud mental, quizá las vesículas, que atraviesan la barrera hematoencefálica sean en parte responsables), además de tener efectos antiinflamatorios.

Debemos mirar al organismo como un medio donde señales circulan en muchas direcciones para lograr la armonía interna y la adaptación al constante cambio en el medio. Además de las mutaciones, el ADN sufre modificaciones epigenéticas que trasmite a su progenie. Suelen ser consecuencia de una exposición. Me pregunto si no tendrá otra forma de comunicarlo, con otros medios, a células alejadas. Quizá esa sea una forma de trasmitir transformaciones epigenéticas a la siguiente generación. Las células germinales, sin haber estado expuesta al agente que produjo ese cambio, las experimentan vía comunicación trasversal y ellas la trasmiten a su descendencia. Lo que sabemos es que esas modificaciones solo duran 2 o 3 generaciones, pero cómo llegan a los ovarios o espermatozoos si no se han expuesto, no lo sé.

