A Oriana no le gustaban los espaguetis

A Oriana Fallaci no le gustaban los espaguetis. Como ella misma escribió, "ni crudos ni cocidos". Pero se vio obligada a llevarle a Sofía Loren a Hollywood una maleta con ocho kilos que le había dado en Italia la madre de la actriz. El agente de aduanas del aeropuerto de Idlewild, decidido a no saltarse las prohibiciones sobre la importación de alimentos, estuvo a punto de confiscar los fideos que viajaban en paquetes encerados. Le bastó, sin embargo, conocer el nombre de la destinataria; unas pocas palabras de la periodista fueron suficientes para finalmente dejarlos pasar y así no disgustar a Loren, que entonces empezaba a ser considerada en Estados Unidos uno de los grandes monumentos obra del hombre. La actriz echaba en falta la pasta fabricada en su país; apenas Fallaci había aterrizado con la maleta la llamó para contar con ella en su villa de Brentwood, donde tenía pensado organizar, una semana después, un cóctel y una cena con que celebrar el fin del rodaje de su primera película en la meca del cine.

El incidente de la aduana tuvo gran eco en los periódicos: la noticia era que una periodista italiana había viajado desde Roma para llevarle los espaguetis de la mamma a Sofía. Oriana Fallaci cuenta en una de sus piezas periodísticas, ahora recogidas en "Tan adorables" (Alianza), cómo no quiso decepcionar a los colegas entusiastas que habían contactado con ella. En vez de explicarles que no había viajado expresamente a Hollywood por causa de los espaguetis de la actriz, impidió que la verdad les estropease un bonito reportaje. Lo dejó correr. La periodista, en esos momentos, aún aceptaba de "L’Europeo", no siempre demasiado conforme con los encargos del director de entrevistar a los grandes nombres del cine y de la moda y para llegar hasta ellos no tenía inconveniente en utilizar todos los trucos a su alcance, habidos y por haber. Pero, esa vez, los espaguetis no habían sido un señuelo para atraer a una famosa; simplemente trató de cumplir con el deseo de una madre de darle con el gusto a su hija. No había en ello nada premeditado, era, del modo que Oriana contó, una noble empresa desinteresada. "No se puede tirar a la basura el regalo de una madre lejana", le explicó al aduanero de Idlewild para espolear sus mejores sentimientos. Aquellos espaguetis, antes de cocinarlos, causaron sensación. Fallaci concluía: "Ni por un momento pensé en comérmelos o en obtener beneficio".

A Sofía Loren sí le gustaban, en cambio, los espaguetis y la pasta, en general. "In cucina con amore", su famoso recetario de cocina, es el libro de una madre que habla el lenguaje de la comida que Italia quiere escuchar en cualquier momento del día. Alguna vez llegó a decir que su cuerpo, mareante cuando vienen curvas, se debía precisamente al consumo regular de pasta, aunque a nadie se le hubiera ocurrido pensarlo. En el recetario de Sofía no son solo espaguetis, tallarines, linguine o trenette; hay también sopas, una fórmula apetecible para el vittello tonnato, risottos milaneses y diversos platos de berenjenas, entre ellos la caponata, etcétera. Pero hay pasta, mucha pasta, la que no le gustaba a Fallaci.

Oriana, toscana, de Florencia, era más de arroces. Y de tabaco; devoraba cigarrillos a cada instante. El arroz le permitió seguir alimentándose más que bien cuando viajó a Asia en 1961 con el encargo del director de la publicación en que trabajaba, "L’Europeo", de escribir un reportaje sobre las mujeres. Ella le preguntó por qué precisamente sobre las mujeres. "No son una fauna especial", le dijo. Para aceptarlo, inicialmente, le convenció más la oportunidad de poder echar una ojeada por ahí fuera que observar y extraer nuevas conclusiones acerca de los problemas fundamentales que tienen las mujeres por el simple hecho de serlo y a los que se añaden casi todos los de los hombres. Pero esto último fue lo que indagó con un resultado periodístico asombroso y un libro titulado "El sexo inútil" (1961), el segundo que publicaba. Acompañada por el fotógrafo Duilio, Oriana recorrió Asia para bucear en el mundo más hostil y discriminatorio hacia la mujer. Desde Pakistán, donde las niñas son entregadas para ser esposas como si se tratara de paquetes envueltos en cascadas de tela a un marido al que nunca antes han visto. La India de las contradicciones, donde todavía algunas mujeres se arrojan a la pira del marido fallecido, porque lo peor que les puede pasar es quedarse viudas; mientras que otras, en cambio, estudian en Europa y participan activamente en el gobierno de su país. La Malasia de las matriarcas en peligro de extinción, o la China dividida entre las leyes de Confucio, según las cuales un hombre puede divorciarse de su mujer cuando desobedece a sus suegros, es estéril, habladora o celosa, y las de la Revolución Cultural de la monogamia absoluta y el deber de ayudarse mutuamente para construir una nueva sociedad. O del propio Japón, de las mujeres dóciles y obedientes, como geishas. Una etapa tras otra hasta cerrar el círculo en Nueva York, que le supuso regresar al inicio del viaje. Y volver a sentir como en Occidente las mujeres tienen que comportarse igual que los hombres para ser tomadas realmente en serio. Algo que ella empezó aprendiendo desde muy pronto en las redacciones sin dejar de luchar jamás contra ello.

