Razón y emociones

"Si la Sabiduría consiste en seguir a la razón, la Necedad aconseja dejarse llevar por las pasiones" (Erasmo)

"El mantenimiento de la democracia se basa en el predominio de la razón pura, () razón fría, calculadora y desapasionada (), una sólida moral y el respeto escrupuloso a la Constitución y las Leyes" (Abraham Lincoln,1938). Esta declaración, inspirada en el legado de la Ilustración, matriz histórica que ha propiciado los principios y valores de la sociedad de nuestro tiempo, se encuentra en una suerte de desligitimación ante la preponderancia de una práctica política colonizada por las pasiones y la emotividad.

Razón y emoción forman parte inescindible del ser humano, que nos explicó Descartes a partir del llamado "dualismo cartesiano", (Discurso del método vs Tratado de las pasiones) concluyendo en la necesidad del conocimiento de las pasiones y el autocontrol sobre las mismas para encauzarlas adecuadamente, protegiendo la razón y la independencia del pensamiento.

Nuestra emotividad se dispara en situaciones singulares; quién de nosotros no ha experimentado sensaciones extraordinarias contemplando "Las Meninas"; una emoción perturbadora escuchando "El Concierto de Aranjuez", nos palpita el corazón ante nacimiento del primer hijo, y desbordamos alegría cuando triunfan nuestros colores futbolísticos; todo ello forma parte fundamental –en modo cuasi onírico– de nuestras vivencias; "la sal de la vida" si se me permite la metáfora.

Ahora bien, no nos sentiríamos tranquilos en presencia de un juez ejerciente dominado por las pasiones, o en manos de un cirujano en estado de exaltación pasional. Nuestras vidas y nuestras conductas no pueden sustanciarse exclusivamente por las emociones, los prejuicios y pasiones, sino por la racionalidad, atributo singular de nuestra especie. Pues es el caso que la política de este tiempo, actividad de la que debe apoderarse la razón y su prima hermana (la verdad) está viciada de emotividad.

La democracia, al fin y a la postre, una lucha por el poder ordenada y civilizada entre diferentes modelos en presencia, está experimentando una inercia creciente de desplazamiento de la deliberación racional –que le es propia– sustituida por una movilización afectiva en donde la verdad no encuentra el necesario acomodo. Estamos, por lo que parece, en presencia de lo que Kant denominó "la eutanasia de la razón" a manos de demagogos y populistas que se aprovechan de una cierta incapacidad de las instituciones democráticas para responder, como se espera, a los desafíos antidemocráticos y el freno de la desigualdad social (la percepción de desigualdad es creciente –subproducto de la globalización que ha arrojado a amplios sectores sociales a una pobreza relativa– y está generando gran desafección democrática).

Habitamos un mundo en el que los mitos están sustituyendo a la ciencia –al menos en el discurso público–, y el predicador que enardece las pasiones ha declarado la muerte de la inteligencia, de tal suerte que se diluye la frontera entre la verdad y la mentira, soportado e impulsado todo ello por el ágora digital, antítesis de la deliberación y la reflexión.

La explicación de esta mutación, en virtud de la cual impugnamos la razón, para sustituirla por un torrente de emotividad descontrolada en la conversación pública (si es que en el mundo de las redes sociales podemos hablar de conversación sin forzar las costuras del término) está siendo objeto de investigación por sociólogos, filósofos y especialistas de la cosa pública. Entiendo que no hay una respuesta unívoca e incontrovertible.

Se esgrime, desde postulados próximos a la antropología, que el ser humano este genéticamente predispuesto de forma mayoritaria a sucumbir ante las emociones y que la racionalidad constituye un reservorio de minorías. Algunos abundan en la tesis del comportamiento del hombre –masa, más proclive a los impulsos y a los sentimientos que a la razón (se dice que los seres humanos piensan en manada, se verá que enloquecen en manada y que solo recobran la cordura lentamente y uno a uno– Charles Mackay). Son muchos quienes culpan, en buena medida, de este proceso de apagón de la razón, sustituido por la infantilización emocional, a la potencia transformadora de la nueva sociedad digital, que ha acentuado la cultura "posfactual" de la excitación, los afectos y las emociones. La nueva sociedad de la información crea una forma de vida distinta, sin permanencia ni duración (pura emotividad).

Sean las causas unas u otras o un decantado de todas ellas, incluida alguna carencia inherente al ser humano de este tiempo (si hacemos caso al experto D. Ricardo Moreno, la estupidez parece ser esta muy repartida por el mundo y no es incompatible con la inteligencia. Umberto Eco participa de opiniones similares). Sea como fuere, interesa escudriñar las bases intelectuales de esta nueva realidad. Al respecto existe una opinión muy mayoritaria que señala a los filósofos postmodernistas franceses (Derrida, Foucault, etc.) como impulsores del antirracionalismo y la deconstrucción de la Ilustración, instaurando un relativismo que está en el origen de lo que hoy se conoce por posverdad, que no es otra cosa que la manipulación de la verdad (o la negación de la misma) para abrazar el mundo de las emociones. Lo cierto es que fueron los intelectuales de izquierdas del mundo universitario Norteamericano quienes se dejaron seducir por estas ideas, que pasados los años iniciaron el camino de regreso a Europa y modificaron sustancialmente el pensamiento de la izquierda (también la española). Una de las derivadas más dañinas de esta implosión de lo emocional se refleja (no es desafortunadamente la única) en la impugnación del universalismo cosmopolita humanista, consustancial a la izquierda clásica en la que me reconozco, para abrazar, sorprendentemente, causas identitarias, instalarse en guerras culturales en muchas ocasiones ininteligibles para la mayoría, por no hablar del abrazo acrítico a algunas pragmáticas de la llamada cultura woke. A nadie puede extrañar, en consecuencia, que la izquierda –internacional– se haya diluido hasta el punto en el que en prácticamente en ningún territorio está en condiciones de hacerse con el poder. Los discursos emocionales, identitarios y esencialistas se alzan en discrepancia absoluta frente a la historia de la izquierda, basada en el análisis materialista y progresista y el propósito irrenunciable de la igualdad.

El campo de batalla que a la izquierda le conviene no se corresponde con el mundo de las pasiones y de las emociones. Ese es territorio de los populismos de toda laya, incluido Donald Trump, beneficiario bruto de las tesis de Foucault, aunque ignore la existencia del filósofo francés. Es sabido que el populismo/nacionalismo construye relatos moviéndose con regodeo y soltura en el campo de las pasiones y la afectividad.

Concluyo asociándome a Stefhanie Roza en la formulación de la siguiente pregunta: ¿cómo es posible la creciente hostilidad hacia el universalismo, el racionalismo y el progresismo de la Ilustración en un campo, el de la izquierda o más bien de las izquierdas, que supuestamente aspira a la emancipación humana en general? ¿Cómo hemos llegado a esto? n

"El corazón no es un órgano de la democracia. Cuando las emociones y los afectos dominan el discurso político, la propia democracia está en peligro" (Byung Chul Han)

