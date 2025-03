Crisis en el quirófano

La UE se creó para defender la industria, la agricultura y la ganadería, y la UE se ha cargado la industria, la agricultura, la ganadería y la pesca. ¿Y cómo lo ha hecho? Con un sistema de incentivos perverso y una política completamente equivocada que es la de poner como pilar fundamental no la creación de riqueza, no la innovación, no el emprendimiento, sino el gasto político y la externalización de la manufactura a China y la agricultura al norte de África.

El gasto superfluo ha colapsado por insostenible y no solo desde un punto de vista financiero sino porque es insostenible desde un punto de vista demográfico. La UE se está convirtiendo en el museo del mundo. Se creo un sistema del bienestar como un lujo que se podían permitir unos países que creaban riqueza, pero ya no se crea la riqueza que requiere la capacidad de financiar unos servicios y ayudas que garanticen la conexión social. Con el tiempo ese estado de bienestar se convirtió en un leviatán en el que se le fue añadiendo ingentes masas de gasto político que supera a más de la mitad del crecimiento en muchos países. Y ahí es donde hay que incidir para corregir.

La UE tiene que invertir en defensa para la paz, tiene que invertir en innovación en inteligencia artificial para crear, pero antes tiene que desinvertir el masivo gasto público de las agendas globalistas para que haya espacio fiscal (con menor esfuerzo fiscal) para crecer y escapar del estancamiento y del decrecimiento que asola a la UE. Esto demuestra que la política aplicada ha sido verdaderamente irresponsable, basada en pasar la factura de la innovación en sanidad y la factura en defensa a otros, y resulta que los otros han dicho basta.

En vez de tomar medidas para atajar estas deficiencias, los actuales burócratas de la unión –elegidos por los mandatarios perdedores de los países miembros– se han lanzado a culpar al enemigo exterior de nuestros males. Cuando realmente lo que nos debería preocupar es la oligarquía que se ha creado en la Comisión Europea que está asfixiando la productividad en Europa. Hasta Draghi ha dicho que los mayores aranceles a las empresas europeas son las regulaciones creadas por la propia Unión Europea: una legislación completamente miope y una fiscalidad extractiva.

La UE debe volver a ser un espacio de libertad, de disenso y de lazos comerciales y económicos. Debe fortalecerse desde la diversidad, la auto gestión y la soberanía de cada país con un proyecto común de naciones en libertad. Y derogar un mega estado de casta política intervencionista de poder woke, que además decide mal en contra de la competitividad de la unión y en contra de los intereses de los ciudadanos, que no funciona y que nos hace perder todas las batallas. Si queremos una Europa grande otra vez, hay que derogar los espantajos ideológicos y romper con estas políticas impuestas por diseño que nos lleva a la deuda, a la estancación y al empeoramiento de los ciudadanos.

Pero, ¿se ha hecho algo bien en estos años? Los "logros" de la UE en estas dos últimas décadas han sido la apertura de fronteras, multiplicar la delincuencia, cerrar la industria, matar la ganadería, segar la agricultura, demoler la energía y hundir la pesca con aranceles internos. Prestar cantidades ingentes de dinero a los países miembros retrayendo recursos de nuestros hijos y nietos. Ser la primera región del mundo en regular la IA antes de producirla y pegar el tapón a la botella de plástico. La UE es ahora una caterva de burócratas y lobbies alineados materialmente que deciden las políticas de los países miembros, políticas impuestas no decididas por nadie, decididas por elites que no ha decidido nadie. En definitiva, necesitamos una Unión Europa a favor de los europeos y donde se pueda participar, interactuar y votar.

