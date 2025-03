Un fantasma recorre el mundo

Pieza a pieza se cierra alrededor de Europa un cerco. Aunque lo común a los países que lo cierran sea su escaso aprecio por nuestro sistema de libertades y derechos, eso no bastaría para explicar su virulencia. El fantasma que de veras les asusta, pues con mayor o menor fuerza se les mete en su propia casa y amenaza el estado profundo de cosas (el Estado patriarcal), tal vez sea el del movimiento de emancipación de la mujer. Quienes en España y el mundo lo lideran, en sus diversas facciones, deberán tomar conciencia de su responsabilidad en que no se debilite por efecto de estrategias que favorezcan la división de la única bandera que aún tiene capacidad de movilización social masiva. Si no encuentran común denominador identifiquen al menos al enemigo común, una internacional machista con cuartel general en Moscú, Washington, Teherán o Riad y delegaciones en todas partes, en todo lugar.

Suscríbete para seguir leyendo