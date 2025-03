Esteban López-Escobar, maestro de periodistas

Esteban López-Escobar, catedrático de Opinión Pública y profesor emérito de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra falleció ayer en Pamplona. Esteban López-Escobar nació en Valencia (1941), pero era "asturiano desde los seis meses" por el traslado de su familia a Trubia. Comenzó sus estudios en Derecho en la Universidad de Oviedo y los continuó en Navarra, donde asistió, en 1958, al primer curso de verano de Periodismo del entonces Estudio General de Navarra. Dirigido por Antonio Fontán, el curso de verano fue el precedente del Instituto de Periodismo (actual Facultad de Comunicación). Simultaneó los estudios de Derecho con los de Periodismo. Tras licenciarse se trasladó a la Universidad de Sevilla donde se doctoró en Derecho Presupuestario y obtuvo un diploma en Derecho Comparado por la Universidad de Estrasburgo.

En 1972, su paisano y amigo Alfonso Nieto, que acababa de ser nombrado primer Decano de la ya Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra, le propuso incorporarse al claustro como profesor de Teoría General de la Información. Desde entonces y hasta su jubilación, Esteban ha sido maestro de periodistas y uno de los profesores españoles más internacionales en el campo de la comunicación. Fue presidente de la World Association for Public Opinion Research (WAPOR), la principal asociación académica para el estudio de la opinión pública. Y también fellow del Joan Shorenstein Center for the Press, Politics and Public Policy en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, del Washington Program in Communications Policy Studies (Annenberg School of Communications), y de la Fundación Fulbright. Formó parte del Consejo del International Institute of Communications (Londres), del Consejo Estratégico del European Institute for the Media (Manchester y Düsserldorf), y del European Communications Council (Berlín).

Miles de periodistas conocieron gracias a él a Marshall McLuhan, el paradigma de Lasswell, la teoría de los pasos de Lazarsfeld, la Agenda setting de McCombs o la espiral del silencio de Noelle-Neumann, pero sobre todo aprendieron a mirar alto, pensar a fondo y preguntar para captar lo importante de la actualidad y reducir el ruido. Su teoría en opinión pública era: "No pienses sólo lo que estamos diciendo; piensa en qué está pasando para que digamos lo que estamos diciendo".

López-Escobar destacaba por su elegancia, todo un gentleman, con bigote recortado y su fular, pajarita o llamativa corbata, la pipa, el reloj, los zapatos; pero también por su conversación culta, su pasión por los clásicos, su liderazgo, su alegría de sonrisa fácil, sus cualidades excepcionales para ganarse la amistad y el respeto de sus colegas. Apasionado del teatro, tenía alma de actor y de poeta. Sus clases eran auténticas actuaciones con dominio de la puesta en escena, las pausas dramáticas, la perfecta dicción, los movimientos elegantes… Todos sus alumnos recuerdan el mito de la anécdota, que él con humor se negaba a reconocer como propia, del profesor que preguntaba la hora, alegando que su reloj todavía marcaba el horario de Nueva York.

Esteban López Escobar era periodista, jurista, profesor, conferenciante, polemista, estudioso de la opinión pública, director de encuestas, autor prolífico de artículos científicos y libros tanto académicos y como divulgativos, viajero impenitente, cosmopolita, pero a la vez hombre de profundas raíces asturianas y convicciones firmes. Esteban era sobre todo un universitario.

Ejercía de asturiano; eran famosas sus invitaciones a degustar, cada vez que había oportunidad, un queso cabrales acompañado de un buen vino y unos sencillos huevos fritos con patatas. En 2007 Laura Galguera le propuso dar clases en un nuevo máster de Comunicación de la Universidad de Oviedo. Esteban, generoso, me ofreció compartir con él esas sesiones, lo que me permitió impartir docencia en la Universidad de Oviedo, tan especial y querida para mí, y compartir horas de viaje en coche durante varios cursos. Guardo aquellas charlas en mi recuerdo como lecciones particulares de un auténtico maestro y amigo.

En 2012, por su jubilación, LA NUEVA ESPAÑA publicó varios reportajes sobre su vida y obra. En una entrevista recordó cómo se despidió en su última clase con un poema que había escrito en 1979. Creo que recogen bien su legado de una vida al servicio de la universidad, que entendió, en palabras del fundador de la Universidad de Navarra, Josemaría Escrivá de Balaguer, como lugar de estudio y amistad. Decía así: "Recordad a aquellos que estuvieron hora tras hora, día tras día, codo con codo, con vosotros; tesoros escondido aún por descubrir; aquellos que vinieron de tantas partes para estar con vosotros y pensar y reír; pero no os quedéis en el pasado; sentid la nostalgia del futuro e id adelante con la ayuda de Dios y la compañía de los hombres".

