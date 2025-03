Descifrando el envejecimiento

Beatriz Caballero García se licenció como Premio Extraordinario en Biología en la Universidad de Oviedo. También logró el Premio Extraordinario de doctorado con su tesis, desarrollada en la Facultad de Medicina. Posteriormente trabajó en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB-CSIC), donde se especializó en neuroquímica y neurofarmacología, y en el Instituto Israelí de Tecnología (Technion) en Haifa (Israel), donde investigó los efectos del estrés oxidativo y la inflamación en el cerebro. Actualmente, es profesora titular en el Departamento de Morfología y Biología Celular de la Universidad de Oviedo

Desde siempre he sentido una profunda curiosidad por los mecanismos que rigen la vida y la salud. Aún recuerdo la fascinación que sentía siendo tan solo una niña y viendo los dibujos de "Érase una vez la vida". Me encantaba aquellos eritrocitos cargados de oxígeno y, aún más, los pequeños y veloces neurotransmisores que tenían que llevar la información al sistema nervioso central.

Mi interés por la investigación me impulsó a realizar el doctorado en Biología Funcional y Molecular, centrándome en los procesos celulares y moleculares del envejecimiento (estrés oxidativo, inflamación, disfunción mitocondrial, autofagia, apoptosis, etc.) y los efectos beneficiosos de la melatonina en un modelo animal de senescencia acelerada. Actualmente, compagino la docencia en Biología Celular e Histología con la investigación en neurodegeneración y neurogénesis. Pertenezco al grupo de investigación "Respuesta Celular al Estrés Oxidativo" (cROS) de la Universidad de Oviedo, dirigido por la Dra. Ana Coto Montes y adscrito al Instituto de Investigaciones Biomédicas del Principado de Asturias (ISPA) y al Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias (INEUROPA).

Mi objetivo es comprender mejor los mecanismos y procesos que se involucran en el envejecimiento del cerebro, qué factores influyen en su deterioro y, sobre todo, cómo podemos activar mecanismos regenerativos para frenar la neurodegeneración.

Hasta la fecha, mi producción científica cuenta con 65 publicaciones (índice h de 24, WOS 02/2025), 65 comunicaciones a congresos y jornadas científicas, la participación en 16 proyectos de investigación financiados y la dirección de varias tesis y trabajos fin de estudios.

El envejecimiento cerebral es uno de los mayores desafíos científicos y médicos de nuestro tiempo. Con el aumento de la esperanza de vida, enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o el Parkinson, afectan cada vez a más personas. Las patologías neuropsiquiátricas, como la depresión y la ansiedad, nos impactan con más fuerza a medida que avanza el envejecimiento. Comprender cómo las neuronas envejecen y se alteran bajo una enfermedad neurodegenerativa o neuropsiquiátrica, así como aquellas estrategias que pueden ayudar a su regeneración, no solo es clave para mejorar la calidad de vida en la vejez, sino que también puede abrir nuevas vías terapéuticas para combatir el deterioro cognitivo característico del envejecimiento cerebral. En la década de los 60 nació el concepto de la neurogénesis adulta, de la mano del investigador Joseph Altman, quién descubrió la capacidad de creación de nuevas neuronas en el cerebro adulto, descartando que este proceso desapareciera tras el nacimiento. Hoy en día conocemos dos nichos neurogénicos en nuestro cerebro donde podemos encontrar células madre, el giro dentado del hipocampo y los ventrículos laterales. Sin embargo, la creación de nuevas neuronas se ve mermada como consecuencia del envejecimiento, disminuyendo la capacidad regenerativa del cerebro y su defensa frente a la neurodegeneración. Es por ello que mi investigación actual se centra en explorar nuevas dianas terapéuticas, a nivel celular y molecular, que permitan estimular la neurogénesis del cerebro adulto y fomentar así su lucha frente a la neurodegeneración.

Uno de los compuestos que más investigamos en el laboratorio es la melatonina, debido a su gran potencial terapéutico en enfermedades neurodegenerativas y neuropsiquiátricas. En modelos de ratones con senescencia acelerada, el tratamiento crónico con melatonina ejerce un potente efecto antienvejecimiento, activando mecanismos de supervivencia celular y reduciendo significativamente el estrés oxidativo, el daño neuronal y la inflamación cerebral. Además, nuestros estudios más recientes han demostrado que la melatonina puede corregir las alteraciones en la neurogénesis adulta que presentan estos animales, favoreciendo su capacidad de regeneración neuronal y potenciando la capacidad reparadora del cerebro.

Actualmente, estamos explorando el papel de las mitocondrias en la neurogénesis adulta, centrándonos en una diana específica: la proteína translocadora mitocondrial de 18-kDa (TSPO), un biomarcador clave del daño neuronal y la inflamación cerebral. Durante procesos neurodegenerativos, TSPO aumenta su expresión en la glía reactiva–tanto en astrocitos como en microglía– y se "enciende" en las neuronas dañadas y en degeneración. Nuestros resultados indican que los ligandos específicos para TSPO pueden ejercer un efecto protector, reduciendo la inflamación y la neurodegeneración en modelos animales con un daño traumático cerebral. Además, hemos demostrado que TSPO es fundamental para activar procesos de neurogénesis, ya que estos mismos ligandos pueden estimular la proliferación y diferenciación de las células madre neuronales ubicadas en los nichos neurogénicos ventriculares más próximos a la lesión cerebral. Como consecuencia, a través de las mitocondrias podemos regular la capacidad regenerativa del cerebro.

Estos hallazgos abren una posible vía terapéutica para contrarrestar el deterioro funcional causado por la neurodegeneración y la inflamación cerebral. Mi objetivo es seguir profundizando en la comprensión del envejecimiento cerebral y contribuir al desarrollo de nuevas terapias que, no solo detengan la neurodegeneración, sino que también estimulen la neurogénesis y la capacidad de regeneración neuronal del cerebro. Con ello, buscamos mejorar la calidad de vida en la vejez y abrir nuevas oportunidades para el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas y neuropsiquiátricas.

Por último, me gustaría comentar que, a pesar de que la investigación enfrenta múltiples desafíos (falta de financiación, inestabilidad, dificultad en la conciliación, etc.) es fundamental fomentar vocaciones científicas, más aún entre las jóvenes investigadoras, y garantizar que el talento no se vea limitado por barreras estructurales o de género. La ciencia necesita diversidad de perspectivas, y el avance del conocimiento solo es posible si se ofrece igualdad de oportunidades para todas las personas que deseen contribuir al progreso de la sociedad. Apostar por la ciencia es apostar por el futuro, y las nuevas generaciones de científicas tienen un papel fundamental en la construcción del conocimiento, y es responsabilidad de la sociedad en su conjunto garantizar que puedan desarrollar su labor en condiciones de equidad, reconocimiento y estabilidad.

