¿Qué pensarían si les dijera que la esperanza de vida de un recién nacido en España depende de la comunidad autónoma en la que nace? Seguro que algunos dirían que estoy borracho o que me he fumado un porro ("I’m not on drugs!"). Otros esgrimirían complejas teorías económicas para explicar cómo el modelo autonómico está desmembrando la España católica, apostólica y romana.

Los antivacunas culparían a los "venenos" que se inyectan a los pobres infantes; los ecologistas, al aire contaminado que todos respiramos, a la comida ultraprocesada que altera la leche materna y al agua cargada de sustancias químicas que nos hace bailar como poseídos. Los más supersticiosos hablarían del mal de ojo, y los más beatos, de una maldición divina de tiempos inmemoriales.

Pero no, nada de eso. La explicación es mucho más sencilla: la clave está en "la gota de la vida", es decir, en los cribados neonatales que se realizan a los recién nacidos, y que varían entre comunidades autónomas.

Recientemente leí una noticia en "La Vanguardia" (20 de enero de 2025) titulada "La prueba casual a un bebé asturiano que le ha salvado la vida en Madrid". Al parecer, la noticia provenía de LA NUEVA ESPAÑA. También el documental de Pedro Lendínez, "La vida en una gota", explica perfectamente esta realidad.

Hasta junio de 2024, el Ministerio de Sanidad solo financiaba el cribado de 11 enfermedades (antes eran solo 7). El 23 de enero pasado, esta cifra se amplió a 23. Sin embargo, la disparidad entre comunidades persiste: la Región de Murcia lidera en este ámbito al incluir 44 enfermedades en su programa de cribado neonatal, seguida de Andalucía y Galicia.

La cantidad de enfermedades detectadas con la prueba del talón depende del nivel tecnológico y del tipo de pruebas (bioquímicas y genéticas) incluidas en los programas de cribado neonatal de cada comunidad o país. Actualmente, los avances tecnológicos permiten detectar muchas más enfermedades de las que se incluyen en la mayoría de los programas de cribado. En otros países, se aspira a alcanzar el cribado de hasta 60 enfermedades.

La prevención es la mejor herramienta para erradicar enfermedades evitables.

El arte de la política debería consistir en hacer fácil lo sencillo, evidente lo lógico, justo lo justo y lo legítimo, legal. La verdadera rareza no debería ser nacer con una enfermedad rara, sino que esta no se detecte a tiempo cuando el conocimiento y la tecnología lo permiten.

