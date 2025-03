Se acabaron las ilusiones, llega la realidad

Estamos en un tiempo nuevo para Europa y el mundo, un momento en el que se evaporan algunas certezas y domina lo imprevisible. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, nos lo dijo el martes en Estrasburgo: "El tiempo de las ilusiones se ha terminado. Europa está llamada a hacerse cargo de su defensa, y no en un futuro lejano, sino hoy mismo".

La Presidenta ha llegado a esta conclusión porque sabe lo que sabemos todos: que el tiempo de las ilusiones nos llevó a reducir a la mitad el gasto defensivo; que hay un presidente estadounidense disruptor que se siente más cómodo con los líderes de Rusia y China que con los europeos; y que la guerra de Ucrania y su desenlace afectan directamente a nuestro futuro.

Hay que adoptar decisiones difíciles. Europa tiene que reforzar sus capacidades de seguridad y defensa, y eso implica voluntad política en el caso de España, el último de la fila en gasto defensivo. Implica, por lo tanto -es mucho pedir, visto lo ocurrido desde 2018- que el Gobierno se lo tome en serio: que deje de poner la cara para que le abofeteen sus socios y que pacte con el único partido con el que puede hacerlo, el PP.

Por lo ocurrido ayer, eso no va a pasar a corto plazo. Sánchez recibió a Feijóo durante 30 minutos en La Moncloa, en lugar de verse sin tiempo limitado en el recinto del Congreso. "Es muy difícil tomarse en serio a alguien que elude el debate en el Parlamento y quiere despachar la política de defensa en el momento más complicado de Europa hablando con el primer partido de España treinta minutos y dándonos el mismo trato que al resto de partidos que no suponen el 1% de la representación, incluido Bildu". Sánchez, añadió Feijóo, "no tiene ningún plan a día de hoy".

Eso es lo que pasa con socios y aliados que creen que no hay que reforzar nada y que lo que hace falta es abandonar la OTAN (y de paso a Ucrania). Una política muy irresponsable, cuando socialistas y conservadores europeos votan igual. Es muy insensato que el Gobierno se desmarque de ese consenso, y que no lleve el debate y la decisión sobre el rearme al Congreso, sino que haga juegos de manos aprobando partidas de gasto en el consejo de ministros para no enfadar a sus socios.

No estamos para sectarismos. La Comisión tiene un plan para el rearme y para limitar la dependencia de otros países, Estados Unidos incluido. ReArm Europe tiene como objetivo movilizar 800.000 millones de euros en gasto militar. Una parte será un instrumento común de crédito a los Estados miembros por valor de 150.000 millones procedentes del presupuesto de la UE y de préstamos del Banco Europeo de Inversiones para transporte militar, capacidades tecnológicas, munición antimisiles y escudos aéreos.

El resto, unos 600.000 millones, debe salir de las inversiones nacionales, coordinadas para ser más eficaces y estimular la compra de material militar europeo. Los países de la UE gastamos 320.000 millones en defensa, pero el modelo actual, muy fragmentado, impide esa eficacia. Es una barbaridad tener 180 sistemas de armas frente a los 30 de EE UU; no es posible mantener 17 modelos de carros de combate en Europa frente a solo uno estadounidense. Esto es lo que necesitamos resolver, sin trucos. Para eso necesitamos tener unos presupuestos generales, y el Gobierno es incapaz de sacarlos adelante.

Hay otro aspecto que nos interesa mucho en Asturias y que tiene que ver con el desarrollo de la industria defensiva. En Trubia están las plantas de Santa Bárbara (EE UU) y Rheinmetall (Alemania). Las dos forman parte del consorcio Tess Defence, liderado por Indra, actualmente en negociaciones para instalar una nueva planta en suelo asturiano, y para comprar la fábrica de Santa Bárbara. De llevarse a cabo, se reforzaría el Corredor Industrial de la Plata, la interconexión de empresas y centros militares a lo largo del eje que une Asturias y Andalucía. A esto hay que sumarle que el plan de la Comisión Europea permite destinar de manera voluntaria parte de los Fondos de Cohesión a la inversión en defensa. En resumidas cuentas, un horizonte muy estimulante para la industria, la ingeniería y el empleo.

Es mucho lo que hay que hacer en Europa. Necesitamos un escudo conjunto de defensa, un ejército y un Consejo de Seguridad europeos y una sola voz en la UE, sin las zancadillas de los amigos de Putin. Defendemos un orden mundial que se basa en normas, en la fuerza de la ley, que es la fuerza de Europa. Esa es hoy nuestra responsabilidad histórica.

