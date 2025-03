Costco no es una inversión estratégica

Anuncian quienes, sin entender muy bien las razones, se han convertido en defensores de esta multinacional estadounidense, que en breve solicitará que se declare su inversión como estratégica. Una inversión que hoy sería ilegal porque no puede ponerse una tienda en un polígono industrial. Es un buen momento para la lectura pausada de la legislación asturiana sobre inversiones estratégicas que empieza por donde están las razones, es decir, la exposición de motivos.

En ella se dice literalmente que: "Esta ley tiene como objetivos impulsar el desarrollo de proyectos de inversión que persigan el mantenimiento de la actividad existente, la transformación del tejido económico regional, el desarrollo de nueva actividad, la ejecución de nueva inversión o la generación de las condiciones para que se puedan desarrollar los anteriormente indicados, que permitan afrontar los retos socioeconómicos derivados del proceso de transición a la neutralidad climática, con lo que todo ello significa para el mantenimiento y la generación de empleo estable y de calidad y el sostenimiento del estado de bienestar". Destacar que la transición hacia la neutralidad climática difícilmente es compatible con llevar personas a comprar fuera de los núcleos urbanos, incluidos los polígonos industriales y los nudos de autopista.

Entrando en el articulado, para que un proyecto pueda ser declarado PIER, es decir, inversión de interés estratégico, tiene que cumplir dos de los seis requisitos establecidos en el artículo 4 y entre ellos no se encuentra ni la inversión ni el empleo a crear. Cotsco, con su modelo de negocio, no cumple con ninguna de estas condiciones y no lo hace por lo siguiente:

a) No es una inversión industrial ni de servicios avanzados, donde "avanzados" es un requisito esencial. Es un modelo años 80.

b) No es una actividad económica novedosa ni aporta valor añadido a las ya existentes del comercio minorista y, sobre todo, no colabora a la transformación ecológica de la economía asturiana, sino todo lo contrario. La sostenibilidad medioambiental no puede reducirse a si recicla o no la empresa, que seguro que lo hará, sino al coste ambiental que supone su implantación en medio de la nada comercial, en el lugar equivocado. Si en algún momento se pretende justificar su aportación innovadora a la tarjeta de socio que se exige para comprar, alegando que es un sistema "de cooperativa" recordar que Cotsco España es una sociedad anónima unipersonal y que tener una tarjeta para entrar a comprar ya se inventó en los años 60 del siglo pasado.

c) No es una actividad que incida en la cualificación del capital humano tal y como lo exige esta ley. Es una tienda, un comercio minorista de gran tamaño , sin más.

d) No viene a sustituir sectores en declive o transición. El comercio minorista asturiano goza de buena salud y ni esto aporta nada nuevo ni muestra nada novedoso.

d) No tiene relación alguna con inversiones que mejoren las zonas en proceso de transición hacia una industria sostenible y digital ya que su proyecto es en Siero.

e) Y, por último, no existe en Asturias ningún plan ni estrategia referente al comercio minorista que pase por incrementar la presencia de grandes superficies comerciales en polígonos industriales.

Solo si se cumplen dos de estos requisitos se pasará al segundo paso : analizar el volumen de inversión y el de empleo. Sin los primeros no ha lugar al segundo. Además están los efectos en los puestos de trabajo que pueden destruirse y en los comercios que pueden desaparecer. Son aspectos muy importantes porque afectan a nuestra economía, a nuestra calidad de vida y a la de nuestros pueblos y ciudades. Serán cuestiones que se analizarán en el informe socioeconómico al que obliga esta tramitación administrativa.

Cotsco no es una inversión estratégica, por tanto, no puede instalarse en un polígono industrial y esto lo saben ellos y quienes los defienden, sin razones y sin cumplir con la misión institucional que tienen en este momento.

