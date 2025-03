Cosas de cajón sobre la paz y la guerra

La historia de la humanidad enseña que solo con razones no se defiende un territorio. Un Estado inerme es pura quimera. Hay que agotar razones y negociaciones, pero ni siquiera estas son posibles si no dispones de fuerza. El siguiente paso es decidir cuánta fuerza hace falta para estar en condiciones de negociar y hacerse respetar. Conviene en esto contar con los saberes del ramo de guerra, un asesoramiento indispensable, aunque no decisivo. Lógicamente cuando el que se defiende es un conjunto de países habrá que negociar el esfuerzo de cada uno, bajo criterios de proporcionalidad. Decidida la parte de fuerza que corresponde a un Estado para estar en situación de defenderse, queda el siempre enojoso asunto de cómo costearla. Y ahí, una de dos, o se suben impuestos o se rebaja gasto en otro capítulo. En todo caso importa mucho el tiempo, para estar listos antes de que sea tarde.

Suscríbete para seguir leyendo