España excéntrica

Antes de actuar sobre un problema, si se quiere hacerlo de forma responsable, es preciso conocer la realidad. La política de Trump exige una reacción de Europa. Para que resulte eficaz, la respuesta deberá ser unitaria. Y esto dependerá en alto grado de la cohesión política de los países miembros. Los líderes europeos están tratando de recabar el máximo apoyo posible de los partidos y los ciudadanos a una estrategia común para proteger la seguridad de sus estados frente a la amenaza rusa una vez que Estados Unidos parece que se desentiende de nosotros, empeño que se ve dificultado por la división interna. Los democratacristianos alemanes han pactado la formación de un gobierno de coalición con los socialdemócratas y han llegado a un acuerdo con los verdes para realizar una inversión equivalente al presupuesto español en armas e infraestructuras. Este consenso mayoritario no está exento de riesgo, el que representa una oposición repartida entre la derecha extrema y la extrema izquierda. Lo mismo ocurre en Austria.

Otro tanto ha sucedido días atrás en el parlamento europeo. La ultraderecha y la izquierda radical han votado contra el plan de rearme de la Comisión presentado por Ursula von der Leyen. Se opusieron los diputados de Vox y de los partidos que sostienen al gobierno español, excepto los del PNV. Lo respaldaron los europarlamentarios del PSOE y del PP. De manera que socialistas y populares coinciden en cómo afrontar el desafío, considerado además prioritario y urgente. Sin embargo, cuando estos dos partidos aterrizan de vuelta a la política nacional, reinician su particular pugilato sin perder tiempo. El voto conjunto en Bruselas se disuelve en una confrontación áspera en España, que ha llegado al punto de calificar como asesinatos las muertes causadas por la pandemia en las residencias de ancianos o por la Dana, provocando un comprensible estupor en los ciudadanos.

El PSOE hurga en Valencia, donde el PP está atrapado en una alternativa fatal para sus expectativas de instalarse en La Moncloa: relevar a Mazón con los votos de Vox, empresa ardua, o convocar elecciones con una elevada probabilidad de perderlas. Y el PP escarba en las desavenencias de hondo calado detectadas en el seno del Gobierno y entre el PSOE y la mayoría de sus aliados parlamentarios. La trifulca, en apariencia bastante artificial, puede servir para distraer la atención de los objetivos de ambos partidos. La mayor aspiración del PP es apear al PSOE del poder, confía en lo que le dicen las encuestas y, con Vox al acecho, procura medir cualquier paso que sea visto como una confluencia con el Gobierno. Su consigna es no conceder un respiro a Pedro Sánchez. Por otra parte, un ofrecimiento amistoso del jefe del Ejecutivo al PP en materia de Defensa tendría la consecuencia más que previsible de la quiebra de la coalición. Presa de este dilema que lo acosa, en su comparecencia del jueves ante la prensa el presidente se vio obligado a hacer contorsiones con sus argumentos hasta casi descoyuntarse. La cuestión es por cuánto tiempo el PSOE y el PP podrán mantener la incongruencia de resistirse a pactar en España una política de defensa suscrita por los dos en Europa.

No es tarea fácil definir la situación. Cada país tiene su peculiaridad, pero la réplica necesaria de Europa a Trump ha iluminado la excentricidad de la política española. El Gobierno está comprometido a gastar mucho dinero en seguridad, antes llamada guerra y después defensa, sin presupuestos. Y en principio, el presidente no cuenta con el apoyo de la mayoría parlamentaria que lo invistió ni del primer partido de la oposición, a pesar de estar de acuerdo. Pedro Sánchez, forcejeando por su continuidad, entre Europa, sus socios y el PP, se encierra y aísla. En septiembre tachó de poco constructiva la actitud del Congreso, el mismo que lo eligió presidente, y ante la insistencia de unos y otros en pedirle que acuda a debatir el asunto con los grupos políticos ha optado hasta el momento por no responder, lo que ha llevado a Feijóo, con cierta exageración, a advertir de una tentación autocrática. Qué menos, en los tiempos que vivimos, declarados peligrosos por Von der Leyen, que los ciudadanos podamos asistir a un debate parlamentario para ver con claridad la magnitud del problema y saber cuál es la posición que adopta cada partido. Si se trata de defender la democracia, no habría mejor manera. La adivinanza de cómo acabará todo esto debe resolverse pronto. Europa apura.

Suscríbete para seguir leyendo