Cojo prestado un viejo y conocido chiste, el del jefe de la tribu de los Indios Gorrones que se acerca a una taberna y pregunta al barman: "¿Sabe si ha venido Thomas por aquí?". Y el barman contesta: "¿Qué Thomas?". A lo que el Jefe responde: "Whisky doble". Y sigue otro día, cuando el indio gorrón se interesa por un tal Bebes… El chiste de marras viene a cuento porque nuestro barman de hoy, considerado el padre de la coctelería moderna, se llama Thomas, Jerry Thomas, bautizado Jeremiah, apodado con el paso del tiempo "el Profesor". Vino al mundo, se cree que en 1830 –aunque en esta historia etílica las cifras bailan con cierta frecuencia– en una noche tormentosa de invierno, según contó Herbert Asbury en la introducción del libro "How to mix drinks", cuando el Señor contemplaba con benevolencia la ciudad de New Haven, Connecticut, "y su repartidor oficial de más rango, la cigüeña, surcó el vendaval desde el cielo para depositar a un pequeño recién llegado en el humilde hogar de William Daniel Thomas y su esposa, gente tan respetable como piadosa, que estaban siempre dispuestos a dejar una moneda en la colecta de la misa o a entregarle un pollo frito al pastor". Los padres pensaron en hacer del niño un doctor en Teología, pero Jeremiah acabó siendo el rey de las mezclas alcohólicas, el hombre que inventó el blue blazer, trago incendiario para las gargantas de los más sedientos. Madrugador, de 1845 a 1847, Jerry preparaba sus bebidas en el Park House de New Haven y durante aproximadamente un año siguió los pasos de su hermano en otro hotel local, el York House. Empezó a distinguirse y terminó consolidándose como el primer barman de cócteles de Estados Unidos del que se tiene constancia. Pero antes de que eso ocurriera vivió unas cuantas y jugosas aventuras.

La clientela estudiantil de Yale, habitual de New Haven, llegó un momento en que no podía con tanta mezcla novedosa y Thomas se abrió paso hacia el Oeste, como otros colonos de su tiempo, buscando un tipo de bebedor más experimentado. Apenas cumplidos los 19, embarcó rumbo a San Francisco, y ya en la travesía empezó a elaborar nuevas bebidas utilizando el propio grog del barco. Las veces que he tenido la oportunidad de probar uno de esos potentes grogs calientes y dulces que acostumbran a mezclar en los países más fríos me ha dado por pensar en los orígenes de la coctelería. Siempre por simple intuición –no conocía esa etapa pionera en la vida de Jerry Thomas–, pero a lo que se ve no andaba muy descaminado al imaginármelo. Cuentan que la tripulación de veinticuatro marineros del Ann Smith, el buque donde embarcó, no tuvo en demasiada consideración los combinados de nuestro barman, que cuando llegó a la bulliciosa Bay City mantuvo un perfil bajo. Más tarde, Thomas se dirigió a El Dorado, el mejor hotel de la ciudad en aquel entonces, y se convirtió en ayudante de camarero. Allí empezó a ser apreciado por la creciente población inmigrante. La mayor parte de la clientela había llegado al Oeste y recalado en el Pacífico, debido a la Fiebre del Oro en busca de dinero fácil y una nueva vida. Otros venían simplemente a desplumar a los buscadores de fortuna. Dicen que a finales de 1849, El Dorado fue una pieza codiciada por bandidos, empeñados en saquear el bar a toda costa. Para apaciguarlos, Jerry les ofreció una mezcla alcohólica casi letal que dejó a los malhechores retorciéndose en el suelo hasta que la milicia local, los famosos Vigilantes de la Barbary Coast, condenaron a muerte a los criminales ebrios de ponche. La leyenda se extendió como la pólvora por San Francisco. Pronto, El Dorado se convertiría en un epicentro social, donde su barman era capaz de derribar a un cliente tras otro una vez que se acodaban en la barra para experimentar con su cócteles. El legendario blue blazer, su flameado más famoso, nació cuando Thomas le pidió a uno de los clientes que se fuera a dar una vuelta y volviera pasada una hora. Para entonces había obtenido un resultado asombroso con dos jarras de metal, la medida de un vaso lleno de whisky escocés y la de otro con agua hirviendo. Jerry combinó el whisky con el agua, encendió una cerilla, prendió fuego a la mezcla y la fue pasando con los brazos extendidos de una jarra a otra, sucesivamente cinco veces, creando una especie de tormenta de fuego azul. Añadió azúcar y limón; aún humeante sirvió la bebida.

"La Guía del Barman", libro precursor de la coctelería y que ha publicado en España la editorial Siruela, indica cómo blue blazer no es un nombre demasiado eufónico ni clásico, mejor recibido en el paladar que el oído. Aunque yo creo que no suena mal teniendo en cuenta los enunciados de otros cócteles que hicieron historia sin mayores adornos semánticos. "Un espectador que contemplara por primera vez a un artista experimentado preparando esta bebida llegaría naturalmente a la conclusión de que se trata de un néctar más bien para Plutón y no tanto para Baco. El que es todavía un principiante en la preparación de la mezcla de esta bebida debe tener cuidado de no quemarse", se advierte en esta biblia del cóctel de Jerry Thomas, al que no resulta difícil imaginarse con su frondoso mostacho sosteniendo las jarras en el aire. Tras la guerra civil, el barman aventurero regresó al Este, a Nueva York, donde abrió un bar en Broadway, entre la 22 y la Quinta Avenida. Allí floreció del todo. Murió joven, a los 55 años. Su guía incluye, junto con el mítico blue blazer, más de 300 mezclas que llegaron a convertirse en clásicas o asombrar a los bebedores de este mundo, entre ponches, flips, fixes, majados, margaritas, sorbetes, negus, variedad de combinados elegantes, sangrías y julepes. Con agudas y curiosas observaciones, el libro es también un regalo para la vista.

Suscríbete para seguir leyendo