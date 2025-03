Vida para el tiempo muerto

Los tiempos muertos son útiles en la cancha para recomponer tácticas y ritmos pero no tienen tan buena fama en la vida cotidiana. Mal hecho. Si sumáramos todos los minutos que pasamos cada día esperando y desesperando en escenarios de todo tipo y rendición nos daríamos cuenta del enorme caudal de minutos que desperdiciamos por no buscar vías de escape al tedio. Y que podrían pasar a ser pequeñas oportunidades que por acumulación tendrían tamaño considerable. Los tiempos muertos son grandes oportunidades para vivir emociones que valen muy mucho la pena. Supongamos que te toca ir al médico y te instalas en la sala de espera sabiendo que la hora prevista es solo «orientativa». En urgencias ya ni te cuento. Y en mala hora esperamos de media hora adelante a que te atiendan. Tiempo más que suficiente para leer dos o tres relatos o un puñado de capítulos de una novela de bolsillo o artículos de gente del seso fuerte. O imagínate que estás enjaulado en un atasco interminable. En lugar de ofuscarte y morder el volante pasas página con un libro dando de comer a las neuronas con palabras que te pueden servir como aprendizaje, como experiencia, como mineral precioso excavar la vida cotidiana. Cada uno que haga lo que quiera, claro, y optar por pasatiempos muertos que exijan menos esfuerzo, como pasar vídeos de TikTok, leer chorradas virales o atiborrarte de ocurrencias vacías o polémicas cansinas. Y no, no vale ver una serie o una película en el móvil por muy grande que tengas la pantalla. Si el producto es de mala calidad hay menos pérdida de respeto a los creadores (quiero decir que no apreciar al máximo una gansada de Steven Seagal o similares no importa demasiado porque ni guiones, ni fotografía ni interpretación merecen una atención importante), pero ver en una pantalla diminuta una película como «The brutalist» o «Anora» (o una de superhéroes, vale) no tiene un pase. Así que defendamos el papel de la lectura como un remedio casero que nunca falla para revivir los tiempos muertos y hacerlos valiosos. n

