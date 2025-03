Tú a mí no me engañas más

Que los libros de autoayuda no sirven para nada lo demuestra el irrefutable hecho de que se publican novedades todos los días. Cantidades asombrosas de títulos sobre los asuntos más pintorescos que tienen que ver con la salud mental, la probiota, las zonas erróneas, la procrastinación, las angustias y la fuerza de voluntad, los deterioros de la piel y los fiascos sexuales, la lucha por los objetivos profesionales y los planes para hacerse rico, por no hablar de los cientos de títulos que prometen perder peso sin pasar hambre o cincelar un cuerpo diez en un tiempo récord. Pues bien, lamento deciros que esas ingentes cantidades de papel (ahora ampliadas con los miles de perfiles en redes sociales en los que entusiastas gurús dan recetas y pócimas mágicas para cambiarte la vida) no sirven para nada salvo para practicar el siempre divertido arte del autoengaño. Bastaría un solo libro si realmente fuera eficaz lo que propone. Como no lo es, las editoriales se aprovechan del candor de la gente para exprimir todo lo posible el negocio de las soluciones milagrosas. Hace siglos, los vendedores de crecepelo iban de pueblo en pueblo en el Oeste americano vendiendo potingues que ofrecían soluciones asombrosas para poner fin a la calvicie. Cuando los incautos compradores se daban cuenta de que el taimado viajante les había tomado literalmente el pelo, podían en casos extremos emplumar al vendedor como forma de hacerle pagar sus embustes. Hoy ya no es necesario recurrir a costumbres tan bárbaras y basta con recurrir al siempre eficaz método de no prestar atención a los cantos de sirena que te animan a hacer compras que solo sirven para adelgazar tu cuenta corriente. Lo mismo podría decirse de los vendedores de crecepelo políticos. Te pueden timar una vez, incluso dos, pero a la tercera el responsable de que te timen eres tú, y no valen monsergas tales como votar no porque te convenzan unas opciones sino porque las alternativas te repatean. Y es que, al final y por principios, la mejor forma de autoayudarte es renunciar a autoengañarte.

