¿Pueden los propietarios prohibir mascotas en viviendas de alquiler?

La convivencia con animales de compañía es una realidad social incuestionable. En España, más del 40% de los hogares está compuesto por familias multiespecie, de los cuales en el 36% de los casos son perros o gatos, y el número sigue en aumento. Sin embargo, muchos propietarios de viviendas de alquiler imponen una prohibición absoluta de animales en sus contratos. ¿Es esta limitación legal?

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no menciona expresamente la tenencia de animales en viviendas arrendadas, lo que deja la regulación a la autonomía de las partes. Sin embargo, el artículo 1255 del Código Civil reconoce la libertad contractual, permitiendo que las partes acuerden lo que consideren oportuno, siempre que no sea contrario a las leyes, la moral o el orden público.

Desde la reforma de 2023 de la Ley de Bienestar Animal, los animales de compañía han dejado de considerarse "cosas" para ser sujetos de derecho. Esto debería marcar un punto de inflexión en la interpretación contractual: si un contrato prohíbe animales sin justificación objetiva, podría entrar en conflicto con el principio de bienestar animal y el derecho del arrendatario a una vida familiar plena, que incluye a su animal de compañía.

Las cláusulas que prohíben animales de forma genérica y sin motivación pueden considerarse limitaciones abusivas del derecho de uso y disfrute del inquilino. Aunque los tribunales no han sentado una doctrina clara, algunas resoluciones ya han cuestionado estas restricciones, especialmente cuando el animal no genera molestias ni daños. ¿Cambia algo que una pared sea manchada porque la pinta un niño de 3 años a que lo haga un perro con las patas mojadas al volver de la calle? Las obligaciones del inquilino de devolver el piso en perfecto estado, salvo el deterioro normal por el uso, y de hacer frente a los desperfectos que pudieran provocarse, siguen vigentes. El propietario no pierde su derecho por permitir que los animales convivan en familia con los arrendatarios.

Es innegable que el propietario tiene derecho a proteger su propiedad. Sin embargo, el arrendador ya cuenta con garantías suficientes en la LAU, como la fianza, el seguro de responsabilidad civil o incluso la posibilidad de reclamar daños y perjuicios. ¿Es realmente necesaria una prohibición absoluta, o es más bien un prejuicio histórico contra la convivencia con animales?

Desde una perspectiva jurídica y ética, lo razonable sería permitir animales salvo casos excepcionales y garantizar mecanismos de seguridad para ambas partes. La clave está en encontrar un equilibrio entre derechos y deberes, sin caer en restricciones arbitrarias que perjudiquen a los inquilinos responsables y sus animales.

El futuro del alquiler en España pasa por adaptarse a una sociedad donde los animales son considerados parte de la familia. La Ley de Vivienda de 2023 ya avanzó en la protección de los inquilinos frente a cláusulas abusivas, y el siguiente paso debería ser incluir una protección expresa para la tenencia de animales.

Mientras esto sucede, los inquilinos pueden impugnar cláusulas abusivas y recurrir a la mediación o asesoría legal para defender su derecho a convivir con sus animales. Como sociedad, debemos evolucionar hacia un modelo de arrendamiento más justo y empático, donde los derechos de todos los seres vivos sean respetados.

Porque el hogar no es solo donde vivimos, sino donde compartimos la vida con quienes más queremos, incluidos nuestros compañeros peludos.

