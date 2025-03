Siete votos para dinamitar el Estado

Nunca antes en la historia reciente de este país siete míseros votos -o tal vez sería más justo calificarlos de miserables- resultaron tan rentables para su poseedor. Primero fue la ominosa ley de amnistía; luego el desconcertante (para el resto) concierto catalán. Y ahora, la concesión a Cataluña del control de fronteras y la gestión de la inmigración en su territorio. En este último caso se trata de una cesión competencial sin precedentes, una decisión de extraordinaria gravedad que podría considerarse un martillazo más sobre el muro que soporta la estabilidad del Estado. O una nueva carga de dinamita en los pilares del puente estatal para provocar su desmantelamiento. Por no añadir que se trata de un nuevo atentado al principio de igualdad. Y, por lo tanto, de una cuestión que roza la inconstitucionalidad, ya que se pierde la aplicación de criterios uniformes sobre un asunto crucial en todo el territorio nacional.

Cualquiera pensaría que el control de las fronteras es competencia que el Estado no puede transferir sin perder el sentido de Estado. Es como cercenar un árbol rama por rama y no ver que lo que fue una estructura frondosa se convierte en un tronco desnudo, como el olmo seco hendido por el rayo del poema de Machado.

La saciedad de los secesionistas catalanes no tiene límites; su voracidad no descansa, como su glotonería ¿Valen siete míseros votos el estado de Derecho? Para Pedro Sánchez, sí. Y para sus lameculos también, aunque dentro de poco la raída túnica estatal no les llegue para taparse las vergüenzas.

