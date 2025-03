Píldoras de Josep Pla, santo y padre laico del estilo

Cuando me canso de tanto oír hablar mal, de ver los vanos esfuerzos del público por trasladar el pensamiento más simple a un castellano al menos inteligible, voy corriendo a mi biblioteca y recurro... a un escritor catalán, Cervantes aparte. Hablo, una vez más, del ampurdanés Josep Pla, nacido en un marzo como el que ahora corre (1897), muerto el Día del Libro de 1981. En su masía de Llufríu –media hora a pie desde Palafrugell– tuve el gusto de departir con él (tras varios intentos fallidos) una tarde del agosto de 1977, mes en que en Oviedo robaban y destrozaban la Cámara Santa (catástrofe que interesó vivamente al viejo maestro), mes del año en que casi me traga la mar nadando en Pals, frente a las gigantescas torres de Radio Liberty. Fue una visita que me llenó de dudas sobre si Pla –trasegaba alcoholes sin ofrecer una gota al visitante– me tomaba el pelo (no en vano fue espía) con sus ideas políticas tan derechosas. Gentil y brusco, liaba pitillos –sin ofrecer tampoco–, frenaba en seco su aire zumbo, repetía varias veces una sentencia, la matizaba rogando la aquiescencia de un servidor...

Como hoy celebra la iglesia católica la onomástica de los Josés y, además, Pla es mi patrono del estilo escritural, quiero compartir unas frases suyas que he ido cosechando de sus libros de viajes, de sus historias sobre la mar, de sus diarios, de sus páginas en prensa... A Pla siempre aconsejo leerlo con un lápiz para subrayar. Es de esos contadísimos autores de los que conviene guardar dos ejemplares por obra: uno limpito; el otro lleno de anotaciones. Cuenta las cosas como el paso de los años hace verlas: exactas aunque difusas; perennes aunque mudables; serias de considerarse aunque socarronas al decirse. Ustedes, queridos lectores, encontrarán muchas más y mejores. ¿Que escribía en catalán? ¿Y qué? Está muy bien traducido y tampoco es para tanto, xenófobos no. Con Cervantes, Montaigne, Conrad y Pla se pasa el tiempo divinamente.

1- "La cara de los hombres y de las mujeres que han pasado de los treinta años, ¡qué cosa más impresionante!". El lector aguarda una conclusión final rotunda; pero la sentencia queda flotando.

2- "La mar es impintable, indescriptible, inaferrable, incomprensible y de una indiferencia total". Acercándose al concepto con el prefijo "−in"; alejándose con la personificación final.

3- "Embarcarme, qué delicia sería…". Huyendo sin moverse cuando pinta mal la cosa.

4- "Era un hombre alto, pálido, macilento, apagado, metódico, preciso, que parecía hablar con temor". Por supuesto que describir –pintar con palabras– es arte del mayor mérito.

5- "Parecía el hombre asesinado que todos llevamos dentro –asesinado por la educación, la cultura y la insinceridad". Explicación del participio adjetival ("asesinado") sobre tres inesperados, chocantes sustantivos.

6- "El verde miope del Adriático". ¿Un verde que es miope? Imposible verlo así si no se es puro Pla.

7- "La miseria indefectible, grisácea, definitiva". De nuevo las tres patas de apoyo para abarcar con precisión la más desnuda penuria.

8- "Consideramos, casi siempre, que lo más perentorio que tenemos que hacer es comunicar a los demás las insignificantes ocurrencias de nuestra vida, que juzgamos indefectiblemente muy importantes, sin olvidar lo que llamamos ideas, aunque ideas que suelen consistir en expresiones de nuestras preferencias elementales y personalísimas. Esto hace que muchas veces, de tan amables que queremos ser, producimos un estado de reticencia y fatiga en los demás". ¡Con qué delicadeza y exactitud nos sirve Pla la figura del pelmazo inoportuno!

9- "Estábamos unidos por muchas discrepancias". Parece de Jorge Luis Borges. Discrepar une. Y nos pone a discurrir.

10- "Se puede tener una gran habilidad para tocar la flauta y ser un pésimo secretario de ayuntamiento". Grábense esta frase para cuando alguien les pondere y trate de equilibrar lo uno con lo muy distinto.

Tenga, pues, siempre a mano un cuaderno gris para salvarle el lenguaje, para salvarle el estilo.

