¿Puede el Sabadell liderar una opa alternativa a la que plantea el BBVA?

La opa del BBVA sobre el Banco Sabadell es una de las batallas financieras más apasionantes que hemos vivido en España. La frialdad con la que el banco presidido por Carlos Torres aguanta los vendavales de la operación contrasta con el dinamismo con el que los equipos de Josep Oliu y César González Bueno movilizan al entorno de la entidad vallesana para ponérselo imposible o, como mínimo, para exigir un mejor precio. Pablo Allendesalazar, nuestro experto en el sector financiero, ha diseccionado las cuentas que el Sabadell presentará este jueves a la junta de accionistas. El banco es uno de los que mejor ha aprovechado el buen momento del sector y acumula unos 3.000 millones de euros que podría dedicar a aumentar la ya generosa retribución a sus accionistas o preparar una operación alternativa a la que plantea el BBVA e intentar fusionarse con otro banco, sea de dentro o de fuera de España. Sería un movimiento audaz que no cuestionaría la máxima del Banco Central Europeo que impide al gobierno oponerse virulentamente a la opa actual: la necesidad de acometer un proceso de concentración financiera en España y en Europa, aún más acuciante con los vaivenes de Trump.

No hay muchos candidatos posibles. Si el Sabadell aspirara a liderar esa alternativa, las posibilidades prácticamente se limitan a Unicaja, Abanca o Ibercaja, dentro del mercado doméstico. Todo apunta a que las condiciones que va a imponer la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia al BBVA no van a ser draconianas, entre otras cosas, porque no puede desviarse de la doctrina que estableció en la operación de Caixanbank sobre Bankia. A los gobiernos de Barcelona y de Madrid no les entusiasma la operación, pero tampoco les atrae la idea de enemistarse con el BCE y las autoridades de la UE, partidarias de las concentraciones. Así pues, el órdago de una fusión alternativa podría ser ahora la última posibilidad de que el proyecto de Carlos Torres no salga finalmente adelante o tenga que pagar más. La frase más repetida estos días en los despachos es que España no es una república bananera.

