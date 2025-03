Actualidad de Lee Miller

He ido a ver "Lee", una película sin críticas entusiastas, pero en mi opinión interesantísima. Kate Winslet se empeña en dar a conocer en justicia la figura de esa extraordinaria mujer, que pasó de modelo a fotógrafa de guerra y gracias a la cual, a sus fotos icónicas llenas de verdad y no pesadilla dantesca aunque puedan parecerlo y a su valentía en la catástrofe, se conoció en principio el horror inconcebible del Holocausto. La película progresa del mundo loco de la Francia surrealista a lo más profundo de la maldad humana, carne y sangre en las guerras. Y retrata crudamente la derrota alemana en Francia, napalm aliado en Saint-Malo incluido, y la crueldad contra las colaboracionistas. Humillaciones y venganzas en el bando vencedor y después el infierno que encontraron la fotógrafa y su compañero al adentrarse en Alemania y tropezar en Dachau con los trenes de la muerte, montañas de cadáveres, muertos en vida, hambrientos en el infierno, pequeñas violadas, cuerpos achicharrados y maldad a espuertas.

En un momento de la película me sorprendí pensando que en el momento en que Miller hizo esas fotos prácticamente nadie en el mundo conocía la magnitud del genocidio que se estaba perpetrando. Todas esas barbaridades eran desconocidas, pese a que sí se sabía que muchísima gente había desaparecido, que las subían en trenes y que no se volvía a saber nada de ellos. Y lo relacioné con estos tiempos inciertos, las atrocidades desconocidas que ahora mismo se estarán cometiendo ante la inoperancia o tal vez indiferencia del mundo que se siente a salvo. Pensemos, por ejemplo en esos niños secuestrados en Ucrania por Rusia que Zelenski exige que sean devueltos y que entre tierras raras y puertos comerciales no parecen ser una prioridad para nadie.

En Inglaterra no publicaron las fotos de Miller para no desmoralizar más a la población. Por suerte en EEUU, sí. En estos tiempos de censura que avanza no podemos dejar de luchar y exigir un periodismo libre que hoy, por desgracia, incluso en el hasta ahora llamado mundo libre, está en peligro.

