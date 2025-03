La noticia de la creación de la bomba de neutrones, allá por la década de los setenta, estremeció a la juventud de mi generación. Estábamos en plena guerra fría, y la amenaza nuclear era una posibilidad muy real. Lo espeluznante de la bomba N, un arma nuclear derivada de la bomba H, es que salvaguarda las estructuras y los edificios, pero provoca el exterminio de los seres humanos a su alcance. Un mundo sin seres humanos era nuestra peor pesadilla.

Me ha evocado este recuerdo el inquietante título del nuevo libro de Rafael Puyol (Gijón, 1945), "¿Un mundo sin personas?", que acaba de publicar la editorial Almuzara. El ex rector de la Complutense, presidente de UNIR desde 2019 y prestigioso geógrafo, precisa y rebate muchos lugares comunes y falsas convicciones sobre el futuro demográfico. Esos supuestos se han ido asentando en la creencia popular y, en muchas ocasiones, han sido utilizados como argumentos ideológicos y políticos.

Probablemente, el más extendido de todos los prejuicios sea que no hay mundo para tanta gente. Somos demasiados y no va a haber recursos para todos. ¿Asistiremos a una explosión demográfica? Según el profesor Puyol, se han hecho unas "lecturas catastrofistas" al respecto para defender la reducción del crecimiento. Pero no hay tal. "Ese periodo de cierta explosión poblacional, excepcional e irrepetible, ya ha pasado".

Y ha pasado, entre otras cosas, debido a una fuerte caída de la fecundidad. Lo que nos hace encontrarnos con otro tópico que sostiene lo contrario del anterior: seremos pocos. La drástica reducción de la natalidad, la falta de niños, nos va a llevar a la desaparición como especie. Aquí es donde se halla la respuesta al título. El autor sostiene que no, que no vamos a un mundo sin personas. Lo único constatable es que desde la década de los cincuenta del siglo XX, se ha producido una drástica caída de los nacimientos, debida al descenso de la mortalidad infantil, a los nuevos métodos de control de la natalidad, a la incorporación de la mujer al mundo laboral y al retraso en la edad de concebir.

Esta caída se mantendrá en los próximos años, pero la población mundial seguirá creciendo. Probablemente, a un ritmo menor, aunque la merma se ve compensada por dos nuevos fenómenos: los movimientos migratorios y el impresionante aumento de la esperanza de vida. Aspectos sobre los que el prestigioso demógrafo también reflexiona en su libro.

Con respecto a las migraciones, Puyol se muestra contundente. "Son un factor de desarrollo tanto para el país de salida como para el de llegada, y los múltiples miedos que generan en las sociedades de acogida están casi siempre injustificados. No va a haber, por ejemplo, una ‘Europa musulmana’, como algunos han profetizado". Y concluye: "La inmigración hay que regularla, pero no impedirla".

En cuanto al envejecimiento de la población, el autor sostiene que plantea más que un problema un desafío para compensar sus riesgos con las oportunidades que también ofrece. Admitiendo los gastos que plantea –en pensiones, en salud, en dependencia–, Puyol propone profundizar en las posibilidades que se abren. En primer lugar, luchar contra el edadismo, aprovechando la productividad que pueden aportar el conocimiento y la experiencia. Y, en segundo lugar, explorar su potencial de consumo; de hecho, ya se habla de "la economía plateada".

Afirmaciones como que la población mundial tiene fecha de caducidad –ya hay magnates buscando salidas en otros planetas– o que las políticas de ayuda familiar –imprescindibles, pero no milagrosas– contendrán el flujo migratorio, como sostienen algunos dirigentes de extrema derecha, carecen por completo de fundamento. Deshacer esos mitos es la gran aportación de este libro riguroso, basado en datos estadísticos, y escrito con una amenidad y claridad poco frecuentes en los libros científicos.

