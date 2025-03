La oferta de Trump

Si no he leído mal, Trump le ha propuesto a Zelenski quedarse con las centrales ucranianas para garantizar su seguridad. Cabe sospechar que la supuesta estrategia de paz no pasa de ser una treta para obtener cuanto antes la mitad del botín de una guerra. Existen razones fundadas para creer que el "alto el fuego energético" planteado por Putin es el primer señuelo de un negocio organizado a gran escala entre dos tipos que mandan dispuestos a repartir ganancias. Resulta sencillo de entender: el nuevo Zar de Rusia acepta no atacar las centrales de energía ucranianas durante un mes y Trump se ofrece a apropiarse de ellas para defenderlas ante futuras agresiones, una vez que su admirado interlocutor del Kremlin se decida a romper con la famosa tregua condicionada. Los dos, Putin y Trump, juegan una partida con las cartas marcadas. Las mismas cartas que este último le recordaba insistentemente a Zelenski que no tenía en aquella turbulenta reunión del Despacho Oval.

Debilitado por la falta de ayuda, el presidente ucraniano ha acabado por admitir que la guerra ha hecho de él un hombre práctico. A la fuerza, ahorcan; de modo que no sorprendería que para mantenerse a flote aceptara la generosa y desinteresada propuesta de "gestionar" las centrales con el fin de protegerlas, de su homólogo estadounidense, al que parece no importarle del mundo otra cosa que sacar tajada. Igual que hizo durante su vida especulando con los inmuebles. La diferencia es que lo que él llama gestionar bien las cosas, para otros supone lucrarse con la tragedia y el dolor de los demás. Vivimos horas terribles.

