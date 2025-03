El lobo de Al-Sharaa

Cuando el 8 de diciembre del pasado año me levanté, lo primero que leí fue que el que fuera presidente de Siria desde el año 2000 y llevara resistiendo en el poder desde el inicio de la guerra civil siria en el 2011, Bashar Al-Ásad, había abandonado su puesto en Damasco, y huido a Moscú.

La noticia, debo de confesar, me dejó estupefacto, pues no podía entender (y sigo sin entender) como el ejército sirio, un ejército preparado y con experiencia en combate por la guerra civil desde el 2011, había caído en apenas un mes frente a la ofensiva lanzada por las heterogéneas fuerzas de la oposición Siria.

La explicación a la caída del régimen de Al-Ásad podría estar en la situación complicada por la que atravesaban sus dos principales aliados, Rusia e Irán, quienes no habrían dudado en sacrificar a su protegido por un interés mayor (recordemos que Rusia está ocupada con la guerra de Ucrania, e Irán sometida a sanciones y con problemas internos).

Y desde que llegase al poder e hiciese un cambio de imagen, el presidente interino Al-Sharaa ha recibido delegaciones de la Unión Europea y Estados Unidos, como los ministros de Exteriores de Alemania y Francia, por no hablar de nuestro Ministro de Exteriores, el Sr. Albares, en enero de este año.

Como colofón a estas visitas el presidente interino Al-Sharaa ha sido invitado esta semana por la Comisión Europea a participar en la "Conferencia Anual sobre Siria" que se celebrará el próximo 17 de marzo en Bruselas.

Hasta aquí todo sería normal por parte de la política exterior europea y estadounidense, el establecer lazos con el nuevo Gobierno de Siria, en especial con la delicada situación geopolítica de la región. Todo sería normal, si no fuese por el oscuro pasado del nuevo flamante presidente interino.

El presidente Ahmad al-Sharaa, antes conocido como Abu Mohammad al-Jolani, tiene un pasado profundamente ligado a movimientos yihadistas. Su radicalización comenzó a principios de la década de 2000, participando en la insurgencia iraquí y ascendiendo en las filas de Al-Qaeda en Irak. En 2011, con el inicio de la guerra civil siria, Al-Sharaa fue enviado a Siria por Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Estado Islámico en ese momento, para establecer el Frente al-Nusra, la filial de Al-Qaeda en el país.

Durante la guerra civil siria, Al-Sharaa ha sido acusado de ejecutar a prisioneros de guerra y a opositores, incluidos rebeldes rivales y activistas civiles. Así mismo cuando su grupo controlaba la mayor parte de la región de Idlib impuso impuesto un gobierno basado en su interpretación de la sharía, bajo el cuál ha arrestado, torturado y ejecutado a opositores políticos, periodistas y activistas que criticaban su gobierno.

Actos todos ellos que llevaron a los Estados Unidos a poner un precio de 10 millones de dólares por su captura.

Desde su ascenso al poder, el presidente interino Al-Sharaa ha intentado mejorar su imagen ante la comunidad internacional. En diciembre de 2024, altos diplomáticos estadounidenses se reunieron con él en Damasco para discutir la transición política en Siria y las medidas contra el terrorismo. Tras este encuentro, Estados Unidos retiró la recompensa que pesaba sobre Al-Sharaa.

Sin embargo, la Siria de Al-Sharaa ha sido testigo en estos meses de una escalada de violencia que ha resultado en la muerte de más de 1.300 personas. Testigos y organizaciones no gubernamentales han denunciado masacres de civiles, incluidos niños, perpetradas por fuerzas leales al nuevo gobierno, así contra la minoría cristiana del país.

La realidad es que el "cambio" de imagen del presidente interino Al-Sharaa está dando sus frutos de cara al exterior, y en el interior de su país, pues esta misma semana su Gobierno ha firmado un acuerdo con las Fuerzas Kurdas Sirias (otro de los grupos principales de la oposición contra el huido presidente Al-Ásad) que controlaban el norte de Siria. En dicho documento las Fuerzas Kurdas han acordado "integrar todas las instituciones civiles y militares del noreste de Siria en la administración del Estado sirio, incluidos los cruces fronterizos, el aeropuerto y los yacimientos de petróleo y gas". Es decir, ahora el Damasco de Al-Sharaa tiene el control.

No olvidemos que no deja de ser un islamista radical que se ha recortado la barba, que se ha vestido de traje, y que ahora tiene el poder absoluto en una Siria devastada por trece años de guerra civil, y la postguerra no parece que haya hecho más que empezar.

Habría que recordar a los políticos europeos el viejo dicho castellano de "loca es la oveja que al lobo se confiesa", y tal vez deberían de recordar aquel sermón del Nuevo testamento "Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces".

Veremos pues como se desempeña el lobo del islamismo Al-Sharaa con su piel de oveja.

