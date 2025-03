Rearme: sin eufemismos

La Unión Europea ha empezado a poner su maquinaria de seguridad y defensa a pleno rendimiento para, con la mayor rapidez posible, estar lista en el caso del peor escenario. De la unión comercial a la unión monetaria y a la unión militar. Ya no se puede confiar en Estados Unidos como paraguas, su salida de la OTAN es una opción previsible, y desde Rusia no nos miran con amor. Todo lo contrario. Pase lo que pase en Ucrania, es el mensaje recibido esta semana en Bruselas, nadie asegura que Vladimir Putin decida en los próximos años invadir otro país, ya sea Georgia –primero en la lista– o cualquiera de los tres Bálticos, que considera parte de su "hinterland". En Polonia, nación históricamente asolada por invasiones, llevan advirtiéndolo desde hace años. "Si no invertimos ahora, en cuatro o cinco años será demasiado tarde", dijo la alta representante de política exterior de la Comisión Europea, la estonia Kaja Kallas, en rueda de prensa.

Al presidente del Gobierno español no le gusta la palabra rearmarse. Empieza a inventarse eufemismos, a ver quién se despista o no se entera y se cree que deberemos invertir en chuches de colores. La nueva política de Defensa emprendida por la UE produce urticaria al socio de Gobierno (hay que insistir en que la vicepresidenta Yolanda Díaz sigue siendo miembro del partido comunista) y a la mayoría de los socios parlamentarios, desde Bildu a ERC. Su ideología, ambigua por razones muy distintas en la defensa de los valores de las democracias liberales, les impide asumir que Putin es una amenaza real. Viven en Babia, con la boina o barretina calada hasta los tobillos.

Siendo el país con menor gasto en Defensa de la OTAN (1,28% del PIB), España será uno de los estados que más esfuerzos tendrá que hacer en desarrollar productos destinados a fabricar armas de todo tipo: desde drones y munición hasta fragatas y tanques. En Bruselas intentan amortiguar el dispendio que se viene encima, empezando con 150.000 millones de euros en préstamos que se repartirá a los países, mencionando que la seguridad es garantía de prosperidad. Y que, además de fabricar misiles, drones y "eurofighters", también estos gastos servirán para desarrollar tecnologías, algunas para enfrentarse a los ciberataques, y mejorar infraestructuras de todo tipo. Los fabricantes de automóviles europeos, por cierto, ya pueden empezar a fabricar vehículos armados. En la segunda guerra mundial, desde Cadillac en EEUU hasta Volkswagen por parte de la Alemania nazi fueron piezas esenciales en el desarrollo de la oferta militar.

Los giros lingüísticos para vender a los ciudadanos la cruda realidad rozarán la extravagancia. A todos nos encantaría ser pacifistas y autoconvencernos de que todo el mundo es bueno. El economista estadounidense Paul Samuelson fue el primero en trasladar, en un libro de texto de 1948, el dilema económico que políticamente se desarrolló durante la primera guerra mundial: invertir en armas o mantequilla. Ahora toca más de lo primero. Aunque nos duela.

