De la certeza a la probabilidad

La ciencia se beneficia de la palanca de la tecnología. Qué poco hubiéramos avanzado sin la maravillosa tecnología que es el alfabeto: con 28 caracteres somos capaces de transmitir por escrito todo el conocimiento, toda la cultura, todos los procedimientos… primero manuscritos, más tarde la imprenta, ahora la electrónica. Tecnología.

De la ciencia, en medicina, me interesa la predicción. El acto médico comienza con el diagnóstico: qué valor predictivo tiene esta o aquella prueba, que puede ser un síntoma, un signo, un análisis de laboratorio o una imagen. Es decir, si es positiva, qué probabilidades tiene mi paciente de tener la enfermedad sobre la que especulo, y si es negativa, qué probabilidades tiene de no padecerla.

Depende de la capacidad clasificatoria de la prueba, colocar los positivos como positivos y los negativos como tales, y de la probabilidad del paciente de tener la enfermedad en función de sus características. Una vez definido el diagnóstico me interesa el pronóstico. Se basa en el conocimiento de la evolución de esa enfermedad observada en muchos pacientes. Pura estadística. Conocida la historia natural de la enfermedad en ese paciente, por su edad, sexo, condiciones previas, grado de evolución, etcétera, nos interesa saber si existe tecnología que modifique favorablemente su evolución. Es el tratamiento.

Durante muchos siglos apenas teníamos conocimiento científico, nuestra ignorancia de la fisiopatología era enorme. Además contábamos con escasos medios para hacer el diagnóstico. La consecuencia: errores de clasificación. En el mismo saco, en esa enfermedad así definida, cabían muchas otras y faltaban algunas. Así que los efectos del tratamiento sobre esa miscelánea poco nos decían. Además, el examen de su eficacia era pura observación y memoria: no había registros. Así se explica que desde el siglo V antes de Cristo hasta finales del XIX se sangrara a los enfermos como terapia más apropiada.

Las cosas han cambiado mucho. Ahora el bagaje científico es enorme, conocemos mejor el funcionamiento normal y patológico del organismo, definimos mejor la enfermedad y la clasificamos mejor porque la tecnología diagnóstica es muy potente. Pero no nos basta decir que con los medios diagnósticos vemos en el paciente la alteración que la ciencia detecta en la fisiopatología, queremos saber cuántas veces se equivoca. Y eso es estadística. Con ella certificamos el valor de la prueba, su utilidad.

El sangrado, como cualquier otra maniobra terapéutica, en el siglo XX se hubiera sometido a un análisis minucioso y objetivo. No se hizo porque no tiene ningún fundamento fisiopatológico. Ahora exigimos que cualquier tecnología terapéutica se someta al banco de pruebas del experimento: comparar los efectos en tratados y no tratados con un diseño que asegure que ambos grupos son iguales excepto en el tratamiento. Es el ensayo clínico.

Pero sabemos que además del efecto de la intervención tenemos que lidiar con que la variabilidad de los seres vivos en respuesta a las circunstancias es enorme.

Cada uno responde de una manera y no siempre de la misma. Supongamos que en un ensayo clínico el grupo tratado mejoró de una forma satisfactoria en comparación con el control. Algunos lo hicieron mucho, otros poco, otros nada y algunos empeoraron. También en el grupo control hubo cambios en ambas direcciones. Pero examinada la media de todas las observaciones, la del grupo de la intervención se comportó mejor que la del control. ¿Cómo sé yo que si repito el experimento, dada la variabilidad interna en cada grupo, el de la intervención no se comportará peor o el de control mejor, solo por el azar? Ahí viene al rescate la estadística.

Lo primero es aceptar que estamos en un mundo de probabilidades. Bajo ese prisma, creemos que sabemos calcular cuántas veces ocurriría una media como la encontrada en el grupo intervención si verdaderamente no fuera diferente a la del control, es decir, que esa diferencia se pudiera atribuir al azar. Nunca podremos saber si son realmente diferentes, pero estamos dispuestos a aceptar un grado de incertidumbre al decir que no son iguales. Un grado que, por convención, se establece en el 5%: una vez de cada veinte, cuando digo que el tratamiento es efectivo, me equivoco. ¿Fue esa vez en el ensayo clínico que evalúo?

No lo sé. Pero si repetido el estudio se obtiene un resultado semejante mi seguridad se refuerza. Por eso es tan importante repetir en otros momentos, lugares y personas.