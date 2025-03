Trump y el quesu los Beyos: el fin de unos mundos

En fecha tan temprana como el 19 de enero publicaba yo un artículo titulado "Un pendenciero y un matón", donde enfrentaba a Trump y a Putin, señalando el peligro potencial que del primero podía colegirse y el peligro cierto del segundo, el "matón". Hoy algunos otros adjetivos pueden colgarse de la figura del presidente de los EE UU, con seguridad, el de "babayu".

Pero no es de adjetivos de lo que quiero hablar, sino de actitudes, negociaciones y éxitos. Y brevemente. Seguramente Trump se cree el chalán más capaz de gitanear en la feria, pero, en las dos horas de conversación que han mantenido el presidente de los Estados Unidos y el de Rusia el día 18 de marzo, este lo ha engañado y le ha vendido una res llena de mataduras como si le hubiese vendido un magnífico animal de raza. Pues, en efecto, contra el compromiso de Ucrania de mantener la dudosa tregua acordada de 30 días, impuesto por Trump, Putin ha prometido exclusivamente no bombardear las instalaciones energéticas de la nación enemiga –con las que piensa hacerse en el futuro– y ha exigido que durante ese mes Ucrania no reciba nuevo armamento ni información militar, lo que a él lo coloca en mejor posición de conquista y a los de Zelenski en mayor debilidad. Ya me dirán ustedes si eso es un éxito del mejor chalán de la feria.

En cualquier caso, y como se reconoce de forma general, la ascensión al poder del multimillonario ha supuesto el fin de nuestro mundo, del mundo tal como lo veíamos y creíamos inmutable hasta ahora. Ese mundo ha desaparecido, especialmente para las sociedades europeas, que irán viendo progresivamente los efectos de ese esfumarse.

En otro plano, en uno más doméstico, en el de nuestra tierra, observamos también la desaparición de una parte importante de nuestro mundo, de aquello que teníamos como un paisaje habitual e inmemorial, que, sobre formar parte de lo consuetudinario, constituye, en alguna medida, parte de nuestra identidad. Un día, desde las páginas de LA NUEVA ESPAÑA, Sergio Álvarez-Requejo nos alerta sobre el escaso futuro que espera a nuestra manzana –y, por tanto, a la sidra "asturiana"– si no cambiamos la forma de cultivo, lo que viene a redundar en las continuas lamentaciones de los productores sobre la escasa rentabilidad del producto, de los llagareros sobre la escasez de manzana propia, y, en general, la constatación de que desaparecen pumaraes y cosecheros.

En las últimas semanas las alertas sobre la evanescencia de parte de nuestro mundo menudean: no puede celebrarse la Feria de les Fabes de Argüelles por la falta de fabes y cosecheros; Salvador Pilar y Aurora González, propietarios de una quesería artesana de los Beyos, se jubilan, ya solo queda otra abierta; no mucho más abundantes son los productores subsistentes de otros quesos, como los gamoneos; el número de cazadores se reduce de forma drástica y la mayoría de sus practicantes sobrepasan los 60 años; del ámbito de la pesca aficionada, de río, de mar y pedreru, que tan bien conozco, se podría afirmar otro tanto.

Así, podríamos ir señalando "otros mundos" de lo que fue nuestro panorama consueto y tradicional. La razón es sencilla: la desaparición de una sociedad agraria de numerosos individuos, rentas pequeñas y mucho trabajo que se ha ido diluyendo por razones sociales y económicas. Incluso, una gran parte de los que continúan lo hacen más por la costumbre y la devoción a su quehacer que por el negocio, sin que vean futuro en ello para sí mismos o para sus descendientes. Y, en el caso de las ocupaciones de ocio, por mantener una tradición y una costumbre que da cada vez menos satisfacciones. En cualquier caso, las nuevas generaciones construirán y harán propios otros mundos, que a su vez desaparecerán un día, deseemos que por su obsolescencia y no por la violencia.

