De ser la única Comunidad Autónoma sin universidad privada, hemos pasado pronto a tener sobre la mesa hasta tres proyectos de implantación de esos centros. Como es natural, quien se juega sus cuartos sabe bien lo que hace, y si nos han elegido es que conocen que pueden ser rentables sus inversiones. Esa apuesta redundará en puestos de trabajo, recursos fiscales y, sobre todo, en una mejora de la formación superior tanto de los asturianos como de quienes vengan de fuera, lo que es de agradecer. Ni que decir tiene que los controles administrativos previstos para garantizar un nivel de calidad mínimo se aplican a todas las universidades por igual, de modo que no hay que temer en ese terreno: quien supera las condiciones fijadas para abrir una Facultad e impartir sus titulaciones cuenta con todo lo que hay que contar para hacerlo. Y no me digan que adolecen de actividad investigadora, porque en esos filtros acreditadores se valora y exige también demostrar tal quehacer.

Ver en estas iniciativas un peligro no parece lo más acertado. Son una oportunidad de oro para potenciar nuestro tejido formativo. La competencia suele producir esos benéficos efectos, y el monopolio justo lo contrario. De ahí que incluso debieran ofertarse plazas para unos mismos programas, en lugar de reservar a las nuevas opciones grados o posgrados en ámbitos aún no cubiertos. Insisto en la enorme ocasión que se nos presenta para poder fortalecer las capacidades universitarias asturianas, trabajando por un contexto académico regional de alto relieve, con la confluencia de aportes públicos y privados.

Aprovechar esa coyuntura podría servirnos, además, para paliar un problema con el que se encuentran cada curso numerosas familias, de tener que mandar a sus hijos a estudiar fuera, por déficit aquí de matrículas en determinadas titulaciones. Desconozco qué puede haber de malo en que algo así pueda corregirse, cuando año tras año se mantienen los numerus clausus públicos invariables, pese a reiteradas peticiones de todo orden para que puedan incrementarse.

Y luego están, claro, las aciagas dinámicas que lastran a quien ha ejercido durante siglos la exclusividad de la enseñanza superior en Asturias, que podrían atenuarse o desaparecer con estos proyectados acicates competitivos. Tener que enfrentarse a propuestas educativas atractivas debiera de hacer terminar con tantísimas inercias que, por su notoriedad, eximen de cualquier cita. Presentar batalla a los nuevos actores precisa, sin duda, especializarse, además de concentrar al profesorado en sus propias tareas, impidiendo su dedicación a otras actividades incompatibles, o saber escoger a los objetivamente mejores, huyendo de la endogamia o el clientelismo.

No hay universidades públicas o privadas, sino buenas o malas. Y unas y otras triunfan por sus docentes preparados, íntegros, capaces de transmitir sus conocimientos, así como de aportar a la sociedad avances científicos de importancia. De ahí que este asunto no vaya de contar con más o menos presupuesto, sino de operar cambios eficaces en las rutinas que impiden crecer en prestigio a una institución, aunque siempre sea de agradecer la optimización de los recursos y el adelgazamiento de una grasa innecesaria financiada por dinero público.

Hemos de felicitarnos porque la llegada de nuevos protagonistas pueda traernos un panorama universitario de mayor valor. Y que contribuya al fortalecimiento de cuantas instituciones participan en él, incluso dotando de servicios académicos a lugares en los que aún no estaban implantados. No considerar una extraordinaria noticia algo así es típico de quienes sienten aversión a los cambios y están muy a gusto en su machito, pero bien se entenderá que es el momento de confiar en nuevos horizontes que redunden en el progreso del Principado, en los que no sobra absolutamente nadie.

