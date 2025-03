Armas para una paz justa

En la gobernanza estratégica de un país, que atañe sobre todo al Gobierno pero también a la oposición, conviene no apartarse del genio de su pueblo, hecho más de querencias que de creencias. El de España y los españoles, por razones diversas, es desde que concluyó su historia imperial poco belicoso hacia fuera, por mucho que haya guerreado consigo misma. En las dos grandes conflagraciones habidas en el siglo XX en nuestro continente, España no tuvo arte ni apenas parte, a lo que sin duda ha ayudado su condición periférica, lejos del centro y de las fronteras. En la actual coyuntura europea España no puede escatimar su contribución –en medios, armas, hombres si hiciera falta– al esfuerzo de guerra, recuperando el terreno perdido, pero evitando sobreactuar y realimentar el conflicto. La fortaleza no está reñida con la templanza, es más, comparte con ella el elenco de virtudes cardinales.

