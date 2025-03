Cuidado con los fantasmas

Hay quien alerta contra el peligro de que la Inteligencia Artificial esté detrás de novedades literarias con las que alimentar la inmensa boca del bobo editorial que compite contra sí mismo en una delirante carrera por sacar del escaparate títulos y poner otros frescos que pronto serán cadáveres. Esa urgencia compulsiva por bombardear con páginas que más pronto que tarde serán reducidas a pulpa de papel siempre contó con la ayuda inestimable de escritores en la sombra (fantasma, en terminología sajona, menos ofensiva que la expresión española basada en el color de la piel) que cobraban pasta (ignoro las cifras, pero no creo que nadie se hiciera millonario) por fabricar libros que luego firmaría otra persona. Otra persona, y que quede entre tú y yo, que normalmente goza (o gozaba) de cierta popularidad en televisiones, y que no tenía el menor reparo en firmar y poner el careto en obras que no pasaron por sus manos. Si las leyeron antes de publicarse, por aquello de saber de qué va la novela o lo que sea que acabas de publicar, es algo que solo sabe quien se responsabiliza de la autoría. A veces, muy pocas, se descubre el fraude pero, lejos de avergonzarse, la persona pillada con las letras en la masa se permite el lujo de seguir dando lecciones de ética y moral desde su púlpito en la pequeña pantalla. Que las editoriales ayudan a mejorar textos antes de publicarlos es algo habitual desde siempre. Hay casos legendarios de editores que cogieron manuscritos muy prometedores pero imperfectos y los pulieron en colaboración con el autor hasta convertirlos en obras maestras. En eso consiste el trabajo de editar, no solo poner en el carrito de la compra libros y libros que en el 90 por ciento de los casos serán pasta del olvido en un par de años. O meses. Lo que no tiene un pase de página es que una celebridad o famosete cobre un dineral por poner su nombre y cara a una obra pensada por una persona y ejecutada por otra engañando a los posibles compradores con publicidad falsa y vendiendo rosas de plástico como si fueran de verdad.

