Doña Teresa, ante todo

Lo del lobo tiene puntos de vista contradictorios. Asociaciones ecologistas sostienen que no hay problemas graves de convivencia entre el lobo y el ganado. Debe constituir una exageración el que en 2024 en Castilla y León se hayan tenido que pagar 4,8 millones de euros por daños del cánido o que los ataques hayan subido un 47% desde la inclusión del animal en el Lespre. O lo que los ganaderos de la sierra de Gredos proclaman: "Los lobos están atacando todos los días".

Políticamente, en Asturies existen también puntos de vista distintos. Europa tenía establecida una protección absoluta para el lobo, mas un acontecimiento inesperado cambió las cosas: el poni Dolly de Ursula von der Leyen fue convertido en manjar por un Canis lupus. A la vista de la realidad, la Presidenta instigó el cambio de consideración de la especie. Al final, Bruselas ha decidido rebajar la protección del depredador. En esa línea, Antonio Trevín propuso en el último congreso del PSOE adoptar esa decisión, sin éxito.

¿De quién es la culpa de que el lobo siga en el Lespre? Doña Adriana Lastra nos lo aclara: "La culpa de que el lobo esté en esa situación es del PP, porque en las comunidades del PP era especie cinegética". Ahora bien, ¿por qué no se quiere sacar al lobo de ese estatus de máxima protección? En el 41.º congreso federal del PSOE, la FSA y el Gobierno asturiano intentaron modificar la situación. No se aceptó su propuesta debido a que, "de prosperar, podría perjudicar políticamente a Teresa Ribera, que acaba de estrenar su puesto como comisaria europea". He ahí la razón de peso, contra los ganaderos, y contra la FSA. Pero doña Adriana, ya se sabe, la culpa...

El jueves 20 se ha modificado el Lespre. Con el voto en contra del PSOE, naturalmente. Prefieren a doña Teresa por encima de los ganaderos y hasta de las ovejas.

