¿Estamos preparados para tener el debate sobre defensa que necesitamos?

Pedro Sánchez acudirá finalmente al Congreso para hablar de la participación española en la nueva política de defensa europea. Juanjo Fernández, nuestro experto en la materia, lleva semanas explicando las implicaciones que se derivan del plan aprobado por la Comisión Europea. Las necesidades más urgentes se concretan en tanques, cazas, misiles y munición aunque el reto mayúsculo es en tecnología porque aquí no estamos hablando de un rearme sino de la autonomía estratégica de los países europeos en la defensa contra un ataque de terceros. Y esto no es un eufemismo. Es el núcleo del asunto que hay que debatir ahora. Y, si fuera posible, alejándolo de los problemas domésticos.

En el PSOE aún guardan rencor de aquella votación de mayo del 2010 en la que el PP no apoyó las medidas de austeridad que Zapatero presentó presionado por Obama y por Merkel. Lo que consideraron entonces una deslealtad le permitió a Rajoy conseguir unos meses después la que todavía es la última mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Tan verdad como aquello, es que Sánchez no ha hecho nada ahora para pactar con Feijóo una política de Estado como es la de defensa. Más bien lo contrario. Lo ha ninguneado en la ronda de contactos con la oposición, trata de mover partidas sin pasar por el Congreso y trata de que la UE cuente como gasto de defensa lo que no lo es en la cabeza de nadie. Mientras, los teóricos aliados de Sánchez se dedican a promover votaciones vintage en las que piden la salida de España de la OTAN alejándose de la corriente central de la izquierda europea. Lo más curioso es que son nostálgicos de una Rusia que ya no existe, pero todo vale para subir el precio a los acuerdos con el PSOE. Con ese mapa mental, el debate sobre defensa en el Congreso tendrá menos nivel que las preguntas de los miércoles. Sánchez dará alas a Vox para tratar de cerrar el paso a Feijóo a la Moncloa, el PP preferirá desgastar al Gobierno que labrarse un futuro en Europa y los nostálgicos de derechas se aliarán con Trump mientras los nostálgicos de izquierdas lo harán con Putin. En política casi que lo peor es estar desubicado.

