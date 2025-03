Trenes en vía muerta

La estación del ferrocarril de la calle Uría, en Oviedo, no computa ni entre las treinta mejores del país, según un informe del administrador ferroviario. Coqueta por fuera, se cataloga de tercera categoría. Si así ocurre con la principal estación capitalina, la de Gijón en Sanz Crespo, la provisional que va camino de eternizarse a causa de los vaivenes del plan de vías, merecía quedar fuera de catálogo. Dos ciudades a las que llega el AVE a toda prisa deberían ofrecer al cliente del tren unos equipamientos más modernos y operativos, más funcionales y acogedores. Un turista que arriba en el tren de alta velocidad se encuentra al descender del convoy estaciones del siglo pasado, indignas de dos ciudades tan atractivas. ¿Ya se la ha pasado al ministro Puente el inicial idilio con esta región? ¿Cuándo llegarán los nuevos trenes de Feve que prometió hace un año? ¿Volverá a repetirse otra astracanada como el “galibogate”, del "fevemocho"? ¿Ya han estirado la cinta métrica para comprobar que los trenes caben en los túneles, o deberán llevar en el morro una tuneladora, por si hace falta abrirse paso? El señor de Valladolid, el travieso de las traviesas, ¿no sabe? ¿No contesta? ¿O no contesta porque no sabe?

Así tratan desde Madrid los señores feudales a esta región: se alejan las cercanías por mucho que se acorten las largas distancias. No potenciar en Asturias la vía estrecha supone una penosa estrechez de miras, es mantener a un territorio de un millón de habitantes en permanente vía muerta.

