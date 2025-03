Pere Casan Clarà es médico

La película "Carros de fuego", con guión de Colin Welland (1934-2015) y dirección de Hugh Hudson (1936-2023), ganadora de cuatro premios Oscar, narra la historia verídica de la participación de los atletas británicos en los Juegos Olímpicos de París en 1924. La rivalidad entre dos maneras de afrontar la vida y el deporte, la del judío Harold Abrahams (1899-1978) y la del pastor escocés Eric Liddell (1902-1945), son el eje de la narración. El primero, en una lucha consigo mismo para alcanzar la primera posición en todo. El segundo, con una clara vocación misionera, antepone el cumplimiento de la Ley a la conquista de la fama y se niega a correr en domingo. La música del film se debe al compositor griego Vangelis (1943-2022) y resulta muy agradable y pegadiza. Siempre me interesó conocer la razón del título de la película, que iba a denominarse "The runners" y que finalmente y debido a su guionista, pasó a llamarse "Chariots of fire". La imagen del Reino Unido estaba en juego durante la competición olímpica. La fuerza emergente de EEUU intentaba imponerse a una Europa que salía de la Gran Guerra y a una Rusia incipiente, que emergía después de la Revolución de 1917. El gobierno conservador inglés puso toda su energía en esta celebración, enviando a sus más altos representantes al evento. Nada permitía presagiar que, en un breve periodo de tiempo, el Viejo Continente volvería a las armas. Unos años más tarde, concretamente en 1981, el título final de la película no fue una banalidad.

La rueda y el carro llegaron prácticamente juntos unos 3.500 años a.C. y permitieron un gran avance en las comunicaciones y en la guerra. La simbología de los carros de fuego aparece en diferentes pasajes bíblicos, casi siempre representando la presencia divina, ya sea como poder o ejemplo de castigo. El profeta Elías (siglo IX a.C.) fue arrebatado violentamente en dirección celeste por un carro de fuego, tirado por caballos también ardiendo. La certeza de su muerte quedaba eclipsada ante la mirada atenta de su discípulo Eliseo, que desconocía el lugar, la forma y el momento del traspaso. ¿De verdad desapareció? ¿Es cierto que sigue vivo en la presencia de Dios? El gran profeta de la cólera contra Jezabel nos dejó estas últimas dudas. Los Evangelios sinópticos le hacen reaparecer, junto a Jesús, Moisés y los apóstoles Pedro, Santiago y Juan en la cima del monte Tabor, en el episodio denominado de la Transfiguración y que da lugar al calificativo de "El Salvador", advocación que preside los destinos de nuestra catedral.

El término "carros de fuego" es utilizado frecuentemente para describir el carro de combate o tanque, un artefacto que fue introducido en las contiendas militares de la Primera Guerra Mundial, con la intención de romper la contienda de trincheras, establecida en las llanuras del río Somme, en suelo francés. Desde entonces y hasta el momento actual, su presencia en los combates terrestres no ha dejado de aparecer, aunque ahora con un enemigo especial en forma de los denominados "drones". El carro y el fuego siguen pues unidos desde la antigüedad para ejercer esta imagen de confrontación y muerte. No obstante, la fuerza de su figura sigue recordando también la cercanía divina en el ambiente donde se ubiquen. El título "Carros de fuego" refleja simultáneamente la fortaleza de la labor humana y la presencia de Dios para alcanzar un gran objetivo.

William Blake (1757-1827), el poeta y grabador inglés, considerado uno de los artistas más completos de su tiempo, fue el autor de un poema épico sobre la vida de John Milton, un héroe imaginario que regresa del cielo para contribuir a la regeneración de una maltrecha sociedad. La parte inicial de este larguísimo poema lo constituye el capítulo titulado "La Nueva Jerusalén": "¡Traedme mi carroza de fuego! No cesaré en mi lucha mental, ni dormirá mi espada en mi mano mientras una nueva Jerusalén no hayamos construido en la verde y placentera Inglaterra". Este texto es conocido y cantado por todos los ciudadanos ingleses, en los diversos actos deportivos, religiosos o políticos en los que participan. Se trata realmente de un segundo himno, tanto o más popular que el habitual "God save the King". La música se debe al compositor Hubert Parry (1848-1918), director del Royal College of Music desde 1894 hasta su muerte. Los arreglos de la versión actual más conocida, son obra del músico, también inglés, Edward Elgar (1857-1934), más célebre por las famosas "Marchas de Pompa y Circunstancia".

Existen abundantes grabaciones del himno "Jerusalem" y, como les comentaba, forma parte del "background" de todos los ciudadanos británicos. En la película no puede faltar su interpretación y lo hace durante los minutos finales, cuando dos de los atletas supervivientes rememoran, junto a sus familiares y amigos, los antiguos éxitos olímpicos. Disfruten de la música de Vangelis, pero no dejen de apreciar las notas maravillosas de este viejo cántico, lleno de fuerza, repleto de esperanza por el resurgir de la antigua gloria, debida al esfuerzo conjunto. Puestos a elegir, les sugiero la interpretada durante la boda del Príncipe Guillermo y Catherine Middleton, en la Abadía de Westminster, en Londres. https://youtu.be/4y-WBO_7nio?si=W9xWM1mXxpkHwT8s. La pareja se conoció en Saint Andrews, cerca de Edimburgo, en Escocia, lugar donde se rodó la película "Carros de fuego".

