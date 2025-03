Lo que importa al ciudadano

Susana Solís es eurodiputada asturiana por el Partido Popular

Casi siempre es bueno ver las cosas desde una cierta distancia: la perspectiva del bosque es la que deja ver todos los árboles. Trabajar en Bruselas pendiente de los asuntos asturianos, españoles y europeos me permite ver las herramientas y los mecanismos que existen para facilitar soluciones a las cosas que no funcionan y que importan a los ciudadanos.

Ya sabemos que en esta España descentralizada que tenemos hay cuatro niveles –municipal, regional, nacional y europeo– y que es fundamental, para resolver nuestras necesidades, tocar tierra en los dos primeros: tierra municipal, porque el ayuntamiento es el nivel más próximo al ciudadano y se ocupa de servicios tan importantes como la educación infantil, los servicios sociales, la seguridad local y el urbanismo. Y tocar tierra autonómica, porque las comunidades tienen competencias en sanidad, educación, transporte, medio ambiente y cultura.

Les recuerdo esto, que ya saben, para contarles que hay maneras y maneras de abordar y resolver los problemas. Y ya tenemos claro que el Gobierno no puede hacerlo: a veces, porque la coalición de fuerzas dispares que le sostiene se pelea, y cuando no se pelea es porque hay una concesión detrás de otra a nacionalistas o extremistas que no tienen ningún interés en los intereses de España; y a veces, por pura incompetencia o por ceguera ideológica.

Tan desastroso es el panorama que es normal preguntarse, como lo hacen cada vez más analistas, si realmente hay Gobierno en España. Ocupar oficinas, sin duda, y cada vez más. ¿Y ministros, altos cargos y asesores? Los que hagan falta. Ya se han batido todos los récords.

¿Pero gobernar? ¿Gobernar sin presupuestos, y hacer comentarios superficiales sobre esta violación constitucional, como hacen esos innumerables ministros? ¿Frivolizar con el rearme de Europa y la seguridad en estos momentos, y exhibir las incoherencias de la coalición que sostiene el Gobierno? Si Sánchez cree que España necesita un Plan de Defensa y sus socios se lo bloquean, lo que necesita España es un Gobierno distinto al suyo, así de simple.

Hay demasiados ejemplos de desgobierno. Precisamente por eso, representantes del PP local, regional, nacional y europeo llevamos cuatro semanas recorriendo España para actualizar y definir cuáles son exactamente esos problemas y qué soluciones tienen.

En esta gira, previa a la reunión interparlamentaria del próximo fin de semana en Sevilla, consejeros, diputados, senadores y eurodiputados hemos recorrido una decena de ciudades para escuchar y proponer. Para demostrar que hay soluciones a los problemas que el Gobierno no sabe, no puede o no quiere gestionar, porque es insensible a las necesidades de la gente; porque el amiguismo, la corrupción y la ansiedad por ocupar las instituciones le convierten en un Frankenstein sin presupuestos, sin energía y sin ideas.

En Oviedo se celebró hace diez días un acto con la sanidad como clara prioridad de asturianos y españoles. Un solo detalle, la intervención de Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias, y su afirmación de que el Principado "tiene los mejores profesionales de sanidad, pero el peor Gobierno". Las listas de espera han crecido –22.818 personas aguardando una intervención quirúrgica– y los hospitales comarcales se desmantelan. Para colmo, las ayudas a los enfermos de ELA que tanto prometieron no han llegado.

Si además de la sanidad tuviera que elegir otros dos problemas, creo que serían la inmigración y la vivienda. Ha sido un verdadero escándalo la manera en la que el Gobierno y Junts han acordado el reparto de menores migrantes no acompañados. Tanto, que hemos denunciado a la Comisión Europea la violación de los principios de solidaridad y proporcionalidad que están en los cimientos de la política migratoria de la UE, por el racismo y la xenofobia en la que se basa ese acuerdo, en lugar de aplicar criterios objetivos y equitativos y abordar las causas profundas de la inmigración.

En materia de vivienda, nuestra prioridad son los jóvenes, principales damnificados por la inacción de un Gobierno que lleva siete años sin mover un dedo. Lo hemos demostrado con hechos y por escrito, a través de un Plan de Vivienda realista, que aborda de frente los problemas reales, incluida la lacra de la okupación.

Lo que necesitamos es un proyecto cercano a esos ciudadanos, y no un Gobierno inestable que solo sabe sobrevivir polarizando. Por eso, en Sevilla nos esforzaremos en ofrecer soluciones a los problemas que el Gobierno ocasiona a los ciudadanos, por acción o por omisión. Soluciones a los problemas que de verdad importan a los ciudadanos.

Suscríbete para seguir leyendo