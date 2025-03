Jóvenes y estímulos

No hace mucho almorcé con un político del PSOE de amplia trayectoria y cierto peso, cuyo nombre no viene a cuento. En nuestro encuentro mi amigo se quejaba del alarmante desapego de los jóvenes hacia la política. Ante su preocupación, que juzgo sincera, le pregunté si con la que está cayendo era realista pensar que los jóvenes de hoy se sintieran verdaderamente obligados a tal empresa. "Más bien pienso (le dije) que el compromiso que los jóvenes tienen con el futuro ha dejado de ser una lucha por los derechos colectivos para reducirse solo a una batalla por sus intereses personales".

Nuestros jóvenes integran una generación cuya historia está siendo contada por quienes no forman parte de ella; una generación que no tiene un gran relato o una gran historia que contar sobre sí misma. Una generación que no alberga en su seno referente alguno con el que poder sentirse identificada, pues en la política, la literatura, el arte o la cultura, tales referentes sociales pertenecen a otras épocas. Y si nos adentramos en el terreno de lo público, de los escasísimos jóvenes que ocupan ciertos puestos de relevancia, resultará extremadamente difícil encontrar a alguno cuyo discurso suene distinto al de quienes han permitido su ascenso.

Me preocupa, al igual que a mi amigo, el rechazo que la mayoría de los jóvenes sienten por la política, porque en unos años ellos serán los llamados a tomar decisiones y eso no será posible si antes no se les hace sentir afecto por lo público. Y esa es una tarea que compete a esos políticos que hoy son incapaces de conseguir que los jóvenes vean en la participación pública el cauce adecuado para canalizar su compromiso con el futuro y con la sociedad misma.

¿Es sensato pensar que los jóvenes se van a creer eso del relevo generacional por boca de políticos que llevan más de veinte años pululando por las distintas ramas de ese árbol llamado política?

No, los jóvenes podrán ser apáticos pero no estúpidos lo que explica, en parte, su escasa participación política. Y es que no desean participar por la sencilla razón de que aquellos a quienes los partidos sitúan como reclamo de su implicación política, más que acercarlos, los alejan. Obviamente, mi amigo se sintió ofendido.

Suscríbete para seguir leyendo