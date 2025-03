China ya estaba a la vista

Los datos son contundentes. Las cifras lo dicen todo. España y China no están tan lejos. Sobre todo ahora que se habla tanto de aranceles y comercio internacional. El encuentro entre Pedro Sánchez y Xi Jinping, el segundo en un corto espacio temporal, puede ser la constatación de que España vira su rumbo y estrecha lazos con China.

Una curiosidad: Recuerdo cuando una propuesta verbal sobre las relaciones con China fue presentada recientemente en una sesión del Consejo Superior del Centro Asturiano de Madrid. La hizo uno de sus vicepresidentes, Rafael Lobeto, y consistía en incrementar la amistad establecida por socios de la casa regional astur con la Alianza Hispano-China. El directivo señaló que ese acercamiento podría ofrecer beneficios como intercambio de conocimientos, aumentar el número de asociados y, en definitiva, fortalecer lazos en materia cultural y educativa. A la vez, impulsar colaboraciones no solamente entre ambas instituciones sino también en niveles de política económica internacional.

No cayó en saco roto la mención al acercamiento entre ambas instituciones y fue considerada como estudiable. Ya existía bastante relación entre ambos países. Y a la vista de la pretensión del presidente norteamericano de aplicar aranceles a los intercambios comerciales en los que Estados Unidos participe, las miradas de importadores y exportadores europeos ya se dirigían a otros mercados. Aunque el país asiático levanta aún muchas reticencias políticas lo que no impide que las grandes corporaciones renuncien a su relación. De hecho esa relación ya se muestra en un gran intercambio de mercancías. En esa reciprocidad comercial cruzaron ambos países 50.000 millones de euros en 2024.

Los chinos han pasado de la tienda de "todo a cien" y los restaurantes del "arroz tres delicias" a las empresas de inversión, intercambio de bienes y servicios, comercialización de tecnología avanzada y de impulso turístico

Pasaron los tiempos en que los productos procedentes del gran país asiático eran calificados como de baja calidad en relación con los fabricados en Europa o los Estados Unidos. La potencia económica de Pekín, su pujanza científica, su fortaleza industrial han hecho que China sea respetada ya como segunda potencia mundial. Sigue siendo observada con lupa políticamente por su sistema no democrático pero el comercio internacional nunca tuvo muchos remilgos en ese campo y mientras las relaciones políticas iban por un lado, las comerciales siempre han circulado por otro. Ejemplos creo que hay muchos si se revisan los históricos vínculos comerciales entre Washington y Pekín. En cuanto a nuestro país, expertos en los vínculos hispanochinos indican que los nuevos empresarios chinos enfocan hoy sus negocios hacia las células fotovoltaicas, las nuevas tecnologías y a inversiones financieras e inmobiliarias. Son unos 11.000 millones los invertidos por China en nuestro país mientras 9.200 empresas españolas exportan a China, lo han hecho en más de 4.760 millones en la potencia asiática.

Las cifras oficiales de ciudadanos de origen chino en España no parecen alcanzar a las de otras nacionalidades de inmigrantes (unos 230.000) pero su implicación en la actividad habitual, visible en las grandes poblaciones españolas, parece mayor que la de otros llegados de otros países. Al menos a nivel personal, han pasado de la tienda de "todo a cien" y los restaurantes del "arroz tres delicias" a las empresas de inversión, intercambio de bienes y servicios, comercialización de tecnología avanzada e impulso turístico. Quizá no sea comparable con el impulso hispano en el país asiático –un pioneros y buen representante asturiano triunfa allí, ALSA– pero parece que los beneficios mutuos en el comercio bilateral se mueven en una aumento significativo. Fueron el año pasado 145.000 empresas españolas las que compraron productos chinos. Aunque los exportadores españoles de vinos y aceite se resientan al disminuir su comercio con Estados Unidos por los aranceles impuestos por Donald Trump, otros muchos productos no se verán tan afectados ya que España es la quinta economía de Europa con mayor flujo comercial con China.

