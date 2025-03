El desasosiego europeo

A mi juicio, pesa más la amenaza expansionista de Putin que el hecho de creer, aunque lo piense, que todo esto, incluido el kit de supervivencia, se trata de una estratagema fundada en el miedo para rearmar a Europa con fines crematísticos o políticos. Soy lo suficientemente viejo para no ser escéptico y aunque me guste ver a Macron y Starmer distanciarse de Dalladier y de Chamberlain, también sé que se trata de dos dirigentes, en las horas bajas de su liderazgo, sacando pecho. Aunque lo contrario en estas circunstancias podría interpretarse como una dejación de responsabilidad. La pregunta crucial es, sin embargo, si no nos hemos dado cuenta de quién es Putin y quién puede llegar a ser sin una capacidad bélica disuasoria que lo frene.

Europa ha vivido demasiado tiempo en una especie de limbo alejada del peligro, con una guerra fría y otra regional en los Balcanes que parecía tan distante para el resto de los europeos como la de Vietnam. Es cierto que puestos a elegir nadie elige la guerra, ¿quién podría decantarse por el horror?, pero también es verdad que defenderse es una necesidad inevitable para los seres pacíficos. No sabemos exactamente cuáles son los intereses creados que nos han puesto en el disparadero de las armas, pero el "no a la guerra" suena ahora como un brindis al sol voluntarista y prescindible que colma de oportunismo político a quienes negándose a socorrer a Ucrania, un país invadido y masacrado, se convierten en aliados de su invasor, el mayor criminal que existe. La foto de la semana con Puigdemont y Otegi hablando de lo que supuestamente pueden hacer dos identitaristas por Europa es igual de desasosegante.

Suscríbete para seguir leyendo