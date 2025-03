Golestina y los "Oscar"

Buena parte del debate en torno a los "Oscar" 2025 la ocupó Karla Sofía Gascón, al no casar muy bien su reivindicativo discurso pro-igualdad y "yo soy una mujer", exigiendo respecto y tolerancia con la boca bien caliente-punto borde- con aquellos otrora tuits suyos, también con la boca caliente, llamando "drogata estafador" a George Floyd, el hombre que murió a manos de la policía en Minnesota desencadenando el Black Lives Matter, o "putos moros" a musulmanes y marroquíes que andan por España. También hubo, cómo no, para la Iglesia Católica. Y ese ruido provocó que pasara medio desapercibida "La semilla de la higuera" nominada a mejor película de habla no inglesa, cuya protagonista no pudo ni asistir a la Gala al cancelarle el pasaporte la teocracia iraní, acusándola de propaganda contra el régimen y demás delirios, por los que se enfrenta a pena de cárcel y 74 latigazos.

¿Cuál es su delito? Participar como actriz, de la mano del director Mohammad Rasoulof –ambos han probado ya la cárcel iraní– en una película rodada clandestinamente sobre una madre y sus hijas enfrentándose al sistema represor del país de los amigos de Hamas, con el propio marido/padre a modo de personificación del régimen.

Mientras tanto en el primer mundo, España, por ejemplo, ausentes de esas realidades, o secundarizadas, el feminismo se debate al punto de llegar a celebrarse dos manifestaciones desde hace cuatro años impulsadas desde dentro de la propia izquierda, en función de que se acepte o no el hecho biológico del sexo, la abolición de la prostitución o lo trans, llegando a arremeter Irene Montero este 8 de marzo contra la ministra de igualdad y Sánchez, el señor de la guerra en sus propias palabras, insinuando transfobia.

En fin, que el mundo gira en distintas velocidades, retrocede incluso, conviven siglos diferentes en función del país. A Soheila Golestina, la actriz de "La semilla de la higuera", la ocultan en Irán, al modo en que Gascón tuiteaba acerca de que "Cada vez que voy a recoger a mi hija al colegio hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones".

La lucha por la igualdad, el objetivo de concordia que nos unió a todos, diluye entre disputas. Primero fueron las acciones positivas aceptables que transmutaron en discriminación pura y dura y, por tanto, ya inaceptables para muchos, ante la dificultad de conjugar igualdad y discriminación. En todo caso, si hay una fractura primigenia no fue otra que el interesado rechazo por las feministas de izquierdas a aceptar, siquiera considerar, la posibilidad de que las mujeres de derechas nos sintiésemos concernidas por la lucha por la igualdad. Las razones eran utilitaristas -clasistas también- había que monopolizar el voto, y así, paso a paso, llegamos a los insultos, escupitajos y expulsión a mujeres del PP o Cs que "osaron" acercarse a los lugares del 8 de marzo de aquel horroroso 2020.

Ahora la división la tienen en casa, nuevamente por razones de apropiación política. De este modo el combate argumental se detiene, declina, y no hay ejército para combatir en esos otros lugares donde las mujeres habitan siglos pasados. Golestina, y tantas más.

