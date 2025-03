Las leves grietas y el murmullo del desgaste

Hay ciclos que no comienzan con grandes acontecimientos ni hechos decisivos; al contrario, como cuando una ladera se desliza de forma imparable o se precipita un derrumbe, ocurre que pequeñas presiones, acumulaciones invisibles y desgastes apenas perceptibles terminan por confluir hasta que algo se resquebraja, y ya es inevitable. Puede haber señales aparentemente inofensivas que, al reunirse, revelan una lógica. La clave –y el acierto– está en saber interpretarlas adecuadamente y detectarlas antes de que sea demasiado tarde.

El Gobierno regional se aproxima al ecuador del mandato, un momento en el que un Ejecutivo deja de ser proyecto y empieza a convertirse en saldo; el público ya escucha como cantinela lo que se dice que se va a hacer, pero atiende más a lo que aún no se ha hecho. El crédito político comienza a devengar intereses.

Hay decisiones que no tienen por qué suponer un mal trago, pero que se convierten en un lastre cuando se toman azuzadas por las circunstancias, o con la apariencia de haber sido impuestas por ellas. Es cierto que en el Gobierno de Barbón se llevaba tiempo rumiando la necesidad de afrontar una deflactación de los tramos más bajos del IRPF, pero a fuerza de satanizar las propuestas del Partido Popular, la decisión se percibe ahora como una irremediable claudicación.

Así, el Gobierno ha acabado asumiendo aquello que juró no hacer. La "vía fiscal asturiana" surgió como una alternativa forzada por el rechazo del PSOE regional a deflactar los tramos bajos del impuesto sobre la renta, una negativa coral de Sánchez a un movimiento iniciado por los territorios del PP en 2022, pero al que terminó sumándose la Comunidad Valenciana, entonces gobernada por el socialista Ximo Puig.

Lo que antes fue una línea roja se ha convertido ahora en un gesto aparentemente táctico, pero inevitable, después de que el PSC lo acordase en Cataluña, dejando a Asturias como la comunidad con el gravamen más elevado para las rentas más bajas. Aunque el Gobierno se esfuerce en diferenciar su rebaja de la que con insistencia ha reclamado el PP (y que con idéntica tenacidad el PSOE ha negado), será difícil que el ciudadano de a pie comprenda los matices. Los populares no dudarán en plantar su bandera de conquista.

Ni siquiera ejecutar esa decisión será un proceso tranquilo para el Ejecutivo de coalición, ya que IU ha advertido que si se baja abajo, se sube arriba: la deflactación en los tramos de renta más baja no puede suponer un saldo negativo para los ingresos tributarios de la administración autonómica, por lo que exigirá una subida para los tramos más altos, manteniendo estable el gravamen para las rentas intermedias. No será este el único motivo de fricción interna en el Ejecutivo asturiano, donde ya suenan lejanas las trompetas por la previsible polémica sobre la consideración de Costco como proyecto estratégico. ¿Nadie previó que el hecho de que el presidente se reuniese con los promotores de uno de los tres proyectos que aspiran a esa calificación –que acelera los trámites– y no lo hiciese con los otros dos podría viciar el proceso al considerarlo ya "preparado"?

El ecuador del mandato puede convertirse en arenas movedizas, máxime si la banda sonora deja de ser la de la consolidación y pasa a ser la del salvamento: resistir antes que construir. Por eso, es un buen momento para agitar las ramas de la acción de gobierno y hacer que caigan los frutos cuanto antes. De ahí la arenga interna que, días atrás, se dirigió a los consejeros socialistas para acelerar el pulso.

En este paisaje, el Partido Popular observa con paciencia metódica, consciente de que no necesita tanto gritar como esperar. Álvaro Queipo, líder de los populares, sabe que la erosión no requiere estridencias, sino constancia. Eso sí: un revés serio que arroje sombras de duda o recelo sobre alguna consejería no hará más que alterar el equilibrio en los relatos. La pregunta no es si Barbón tiene todavía tiempo, sino si aún tiene voz. Y si es lo bastante clara y firme como para marcar la iniciativa antes de que el murmullo del desgaste se convierta en la única música de fondo.

Suscríbete para seguir leyendo